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沉浸式體驗功夫菜！台北君悅漂亮廳演繹「梁珍珠家宴」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
漂亮廣式海鮮餐廳。圖／台北君悅提供
漂亮廣式海鮮餐廳。圖／台北君悅提供

繼30年前台北信義區的美味地標「凱粵園」之後，1999年台北君悅漂亮廣式餐廳改裝開幕，至今已25年。疫後新氣象，台北君悅餐飲團隊以招牌新菜創意結合故事情境，獻上6道式港味珍饌，以沉浸式體驗中式功夫菜，包括頂級東北鹿筋一品花雕雞湯、極品六頭鮑砂鍋海參、鮑汁撈飯等，有趣的是，首先呈上的台裔女主人梁珍珠宴客最愛的港式珍奶，香滑不甜膩開啟這場「絕世珍珠宴」。

台北君悅漂亮廣式海鮮餐廳的整體風格設計，都圍繞著「梁珍珠」的故事，包括餐廳的情境擺設、復刻自梁女士的居家餐廳，每間包廂也以其子女為名，牆面畫作、私藏古董等，則來自她遊歷世界的收藏，菜色以海鮮為主，融入她最愛的時尚精品概念、以珠寶盒型式呈現。為喚醒消費者記憶，即日起至5月31日推出「絕世珍珠宴」每套2,880元+10%。

台北君悅行政總主廚陳萬欽表示，選在母親節前夕推出，主要希望賓客在嘗鮮之餘，透過故事共同串連起賓客與服務團隊的所聞所見，重新認識漂亮中餐廳的摩登經典，以食會友；同時也能身歷其境的感受梁珍珠女士令人稱羨的幸福歷程，以及對家人滿溢的愛，「這不只是新套餐，而是一場時尚溫馨的沉浸式主題家宴」。

套餐以梁珍珠女士與先生相愛的起點「香港」為風味主軸，前菜明爐三拼含括秘製醉香土雞腿捲、莞香蜜汁松阪豬、以魚子醬點綴陳醋蜇頭，勾勒過去倆倆相伴享食的美好記憶。第二道梁女士的港點珠寶盒內有20年招牌「珍珠魚子燒賣」、內餡包入小白菜、杏鮑菇及風味絕妙貢菜所打造的「水晶翠玉餃」，以及新版紅米蟹肉蝦餃」。

套餐亮點之一的「鹿筋一品花雕雞湯」，選用她在大陸東北旅行時品嘗到的珍貴鹿筋，將其先炸後煮再蒸，加入二湯發一日後，再以上湯煨煮24小時，滴入紹興酒提味，富藏膠質精華。另一餐廳招牌「砂鍋海參鮑」盡現粵式料理絕活，還有海味爆棚的「鮑汁海鮮撈飯」。甜點以杏仁茶搭配整匙飽滿晶瑩盞燕碎，與包覆起司內餡的獨創油炸脆皮珍珠牛奶。

活動期間，點購此套餐並加入台北君悅官方LINE好友，輸入通關密語即有機會免費獲得珍珠宴套餐、APM MONACO摩納哥時尚飾品及富御珠寶天然南洋珠珍珠胸墜等好禮。線上訂位：https://bit.ly/PL_bookatable；或電洽：02-2720 1230。

珍珠港奶。圖／台北君悅提供
珍珠港奶。圖／台北君悅提供
砂鍋海參鮑。圖／台北君悅提供
砂鍋海參鮑。圖／台北君悅提供
鹿筋一品花雕雞湯。圖／台北君悅提供
鹿筋一品花雕雞湯。圖／台北君悅提供

餐廳 套餐

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