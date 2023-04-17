久等了！台南「葉家小卷米粉」5月復業　開放手藝傳承

饕客們準備好了嗎？曾入選米其林指南推介的台南人氣小吃「葉家小卷米粉」歷經4個月的休息，預計即將於5月3日重新恢復營業。同時業者也宣佈「任何對於學習這項傳統小吃有興趣的朋友們，只要您有這份心意與毅力，有意去學習跟傳承這份技藝，歡迎跟我們聯繫。」

創立於1935年的葉家小卷米粉，至今已經傳承三代，為台南小卷米粉的先驅，店內以「小卷米粉」為招牌，乃是國華街代表性的人氣美食之一，每逢餐期都可見到長長的排隊人龍。在「台北•高雄•台南米其林指南」中，葉家小卷米粉也成功入選必比登推介。儘管擁有超高人氣，但是葉家小卷米粉在去年底宣佈，因闆娘的身體不復年輕，積勞成疾之時，也得需要放個長假來調養生息，所以自今年1月1日開始店休。

歷經4個多月的休息，葉家小卷米粉近期發布公告，表示在經過一段時日的休養生息之後，已經準備好能夠再次一饗街坊鄰居，以及遠道而來的饕客們。預計於「5月3日」開始恢復正常營業。

同時公告中也指出「任何背負傳統招牌的小吃，是記憶，也同時是技藝，兩者皆須被傳承，才能有持續發揚的機會」。同時還指出「復業當下，我們也想傳達這樣的訊息，給予任何對於學習這項傳統小吃有興趣的朋友們，只要您有這份心意與毅力，有意去學習跟傳承這份技藝，歡迎跟我們聯繫。」