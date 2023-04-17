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達美樂「美式便當」開賣！9種主食、5款副餐自由搭　5000份免費試吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「MyBOX」共有9種主餐、5種附餐可以選擇，每盒129元起。圖／達美樂提供
「MyBOX」共有9種主餐、5種附餐可以選擇，每盒129元起。圖／達美樂提供

達美樂開始賣「便當」了！連鎖披薩「達美樂」宣佈，自即日起推出全新美式便當「MyBOX」，內含有披薩或捲餅等主食，還可選擇2款蔬菜、副食或甜點，讓民眾一次滿足一餐所需，每盒129元起。即日起參與粉絲團活動，還可免費獲得1盒「MyBOX」。

達美樂本次新推出的「MyBOX」美式便當，號稱歷經1年的研究與開發，成為現在坊間台式、日式、韓式便當的全新選擇。每盒「MyBOX」共有3格空間，主餐可以選擇道地美國、夏威夷、海鮮、加州BBQ雞肉、超級豪華、超級墨西哥等6款口味的披薩，亦可選擇美式起司、壽喜燒牛柳、超級墨西哥等3種口味的捲餅。

每盒同時還可再搭配2款的副食或甜點。副食包括有「蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球與焗烤蔬菜盅」等5種選擇。其中焗烤蔬菜盅也是無法單點的隱藏菜色，讓民眾可以自由搭配。

達美樂「MyBOX」自即日起已於官網、APP開放訂購，每組129元起。另外4月19日起參與官方粉絲團活動，就有機會獲得「MyBOX」1盒，全台預計送出5,000盒，送完為止。

達美樂自即日起推出全新美式便當「MyBOX」。圖／達美樂提供
達美樂自即日起推出全新美式便當「MyBOX」。圖／達美樂提供

便當 達美樂 披薩

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