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Foodpanda公布南北外送排行榜 南部熱銷王竟是它

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
近期鬧蛋荒，但南部茶葉蛋平均每個月賣出5000顆以上。記者王昭月／攝影
近期鬧蛋荒，但南部茶葉蛋平均每個月賣出5000顆以上。記者王昭月／攝影

台灣飲食偏好南北差異大，外送平台Foodpanda公布南北外送排行榜，北部由甜不辣穩坐外送熱銷王，南部則是熱狗奪冠，其中「小肉豆」、「熱狗蛋」是南部人超愛點的隱藏版美食，更有趣的是，最近鬧蛋荒，但南部茶葉蛋賣更凶，每月平均能賣5000顆以上。

國內與Foodpanda合作店家破8萬家，高雄就占1萬家，短短一年成長49%，外送市場搶搶滾。Foodpanda據消費者訂單統計發現南北飲食習慣大不同，多年來，甜不辣一直在北部外送排行榜稱王，南部人則最愛點熱狗，下單時段從早餐到消夜時段都有，其次是鍋燒意麵、肉燥飯、小肉蛋、鴨肉飯、炒泡麵。

平台更發現，南部不少人愛點「熱狗蛋」與「小肉豆」，熱狗蛋的作法特別，將熱狗油炸後，捲上滑嫩的蛋皮再淋上番茄醬，鹹鹹甜甜的，口味獨特。此外以雞肉做成的「小肉豆」，外型比鑫鑫腸短些，油炸後Q彈酥脆。另外點美食中，南部的茶葉蛋也大受歡迎，平均每個月賣出5000顆以上。

Foodpanda公共事務協理郭昕宜表示，北部人常使用超市外送服務，解決下廚備料麻煩事，最熱銷的有金針菇、玉米筍、鴻喜菇等；南部則偏好便利商店外送，生鮮雜貨外送熱銷榜前三名是茶葉蛋、開運福袋、熱拿鐵。

平台近期也推出「內用優惠」，會員到合作外送店家消費，可享75折起優惠，高雄鹽埕區在地老店「冬粉王」、「錦田肉燥飯」、高雄美術館旁「Rowling 琳咖啡」都加入內用享優惠行列。

外送平台Foodpanda公布南北外送排行榜，南部是熱狗奪冠，隱藏美食小肉豆也上榜。記者王昭月／攝影
外送平台Foodpanda公布南北外送排行榜，南部是熱狗奪冠，隱藏美食小肉豆也上榜。記者王昭月／攝影
外送平台Foodpanda公布南北外送排行榜，北部由甜不辣穩坐外送熱銷王，南部則是熱狗奪冠。記者王昭月／攝影
外送平台Foodpanda公布南北外送排行榜，北部由甜不辣穩坐外送熱銷王，南部則是熱狗奪冠。記者王昭月／攝影
Foodpanda 公布南部外送美食排行，熱狗、鍋燒意麵都榜上有名。記者王昭月／翻攝
Foodpanda 公布南部外送美食排行，熱狗、鍋燒意麵都榜上有名。記者王昭月／翻攝
外送平台Foodpanda公布南北外送排行榜，南部是熱狗奪冠，隱藏美食小肉豆也上榜。記者王昭月／攝影
外送平台Foodpanda公布南北外送排行榜，南部是熱狗奪冠，隱藏美食小肉豆也上榜。記者王昭月／攝影

外送 茶葉蛋 肉燥飯

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