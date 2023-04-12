吃得到黑鮪大腹！日本橋海鮮丼新菜登場　還有帝王蟹鍋

「日本黑鮪魚」是鮪魚中的逸品，在日本料理中也佔有特殊地位。「日本橋海鮮丼辻半」自4月13日起，即以日本黑鮪魚為主角，推出台灣獨家的日本黑鮪珠寶盒與日本黑鮪海鮮丼，讓民眾可以品嚐到黑鮪魚細緻的油花與肉質。

本次登場的黑鮪海鮮珠寶盒「絢」，使用黑鮪大腹部位，並且搭配上海膽、碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦、魚卵、鯡魚卵、黑海松貝等多種食材，讓民眾可以享受華麗的清甜海味。延續招牌的兩段式吃法，民眾也可以在後期於海鮮珠寶盒中淋入日本真鯛高湯，感受日本黑鮪經湯霜後的滋味變化，每套1,299元。

另款「『耀』日本黑鮪丼」，特選帶有粉色油花、肉質細緻的黑鮪大腹部位，以及口感軟綿交融的中腹，還有口感富彈性、肉香鮮明的赤身部位，讓民眾一次可以享受日本黑鮪3個不同的部位，同時並有阿根廷天使紅蝦、魚卵、鮪魚泥、紫蘇葉與生食級蛋黃搭配，每套999元。