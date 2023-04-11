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現享81折！福勝亭「3款定食」通通159元 限時10天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
福勝亭慶生日，包括開運豬排定食等3款餐點，均享限時優惠價。圖／福勝亭提供
福勝亭慶生日，包括開運豬排定食等3款餐點，均享限時優惠價。圖／福勝亭提供

喜歡吃炸豬排嗎？連鎖日式豬排店「福勝亭」宣佈，自4月12日起連續10天推出「生日慶」活動，包括開運豬排、鮮嫩炸雞柳等3款指定定食優惠價159元，現享81折優惠。

三商餐飲旗下的日式炸豬排「福勝亭」，主打200元有找的定食料理，並可無限續用白飯、味噌湯、高麗菜，獲得許多消費者青睞。店內提供有開運豬排、酥炸腰內肉、黃金魚排、大阪燒豬排等多樣化的餐點。

為歡慶品牌生日，自4月12日至4月21日期間，包括「開運豬排定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」，「黃金魚排定食」3款餐點均享優惠，原價195元，優惠價159元，現享81折限時優惠，讓民眾能輕鬆用餐。

「鮮嫩炸雞柳定食」原價195元，優惠價159元。圖／福勝亭提供
「鮮嫩炸雞柳定食」原價195元，優惠價159元。圖／福勝亭提供

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