Mister Donut「買6送3」！保羅熊「品脫冰淇淋」新上市

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
保羅熊推出3款品脫冰淇淋，包含極濃重乳、濃脆榛果仁香草、特濃黑巧克力脆片等3種口味，每桶249元。圖／保羅熊提供
保羅熊推出3款品脫冰淇淋，包含極濃重乳、濃脆榛果仁香草、特濃黑巧克力脆片等3種口味，每桶249元。圖／保羅熊提供

「Mister Donut」於3月底攜手「一〇八抹茶茶廊」推出一系列抹茶、烘茶甜點。即日起也推出「焙茶賞」活動，限時享「買6送3」的優惠。同時隨著天氣越來越暖和，來自北歐的冰淇淋品牌「Pols保羅熊」新推出「品脫冰淇淋」系列，共有極濃重乳、濃脆榛果仁香草、特濃黑巧克力脆片等3種口味，帶來更大份量的滿足。

Mister Donut與一〇八抹茶茶廊的聯名中，使用一〇八抹茶茶廊靜岡焙茶粉打造多款甜點，包括有「一〇八抹茶茶廊雙層焙茶歐菲香」、「一〇八抹茶茶廊抹茶焙茶歐菲香」、「一〇八抹茶茶廊焙茶巧克力波堤」等不同品項。即日起至4月16日期間，還推出「買6送3」活動。凡購買9個甜填圈或點心，其中包含1款指定商品，其中3個即可免費招待。

創業於1971年的保羅熊，標榜使用北歐黃金酪農帶的優質乳源製成冰淇淋，帶來純淨的牛乳風味。本次全新推出的3款品脫冰淇淋中，「極濃重乳冰淇淋」使用100%北歐優質乳源，將煉乳與鮮奶油融合，創造出濃醇奶香；「濃脆榛果仁香草冰淇淋」則以北歐乳源及香草為基底，加入榛果仁增添咀嚼感，並以鹹甜的榛果醬增添層次；「特濃黑巧克力脆片冰淇淋」，使用北歐乳源及微苦黑巧克力作為基底，並融合香甜巧克力醬和巧克力脆片。三款口味現已在全聯福利中心上架，每桶249元。

去年首度推出的「香濃芒果雪糕」，今年也再度回歸市場，以純芒果製成的果泥外層創造酸甜的風味，每支49元，現已於全家便利商店販售。另外還有加入美式巧克力豆曲奇餅的「曲奇餅香草冰淇淋」，每份59元，現於全家便利商店、7-ELEVEN販售。

Mister Donut推出「焙茶賞」活動，限時享「買6送3」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「焙茶賞」活動，限時享「買6送3」。圖／Mister Donut提供
保羅熊「香濃芒果雪糕」，每支49元。圖／保羅熊提供
保羅熊「香濃芒果雪糕」，每支49元。圖／保羅熊提供

冰淇淋 巧克力 甜點

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