新滋味！「草莓煮」變日式鍋物 最後再化身義大利麵

隨著春日到來，乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」與「黑毛屋本家」，藉由青森的鄉土料理元素或時令蔬菜為出發點，推出「春野菜蕪菁涮涮鍋」、「海之幸 日本和牛涮涮鍋」2款春季限定鍋物，不僅可品嚐到春日意象，鍋物最後還可轉化為「義大利麵」，帶來不同的食趣變化。

「黑毛屋」全新風味「春野菜蕪菁鍋」是融入春季野菜的風味鍋物。選用春日盛產的「蕪菁」為主題入饌，可以品嚐到本身甜脆的滋味。鍋物搭配蔬菜、雞骨熬煮的湯頭，並添加蘿蔔泥，創造出清新的草本香氣。

「春野菜蕪菁鍋」可搭配日本和牛或是西班牙伊比利豬輕涮品嚐，可依個人喜好搭配4種沾醬。另外在尾聲，更可以在湯頭中加入牛肝菌、奶油醬，烹調出「松露風味牛肝菌奶蛋義大利麵」，讓清爽火鍋變化為濃郁的義大利麵，自即日起至7月2日期間販售，每套680元起。

「黑毛屋本家」則是以日本青森特色鄉土料理「草莓煮」做為今年春季鍋物「海之幸 日本和牛涮涮鍋」開發靈感。所謂的「草莓煮」並非是使用草莓烹調，而是青森因盛產海鮮，因此會烹煮鮑魚、海膽品嚐。由於海膽顏色、形狀接近草莓，故取名為「草莓煮」，已經是當地在過年喜慶祝宴時不可或缺的料理。