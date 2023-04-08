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「石二鍋」領券送肉盤、「12MINI」每月12日免費加菜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
石二鍋首度推出「牛豬雙拼」主餐，可搭配汕頭沙茶鍋、石頭鍋或涮涮鍋底。圖／王品集團提供
石二鍋首度推出「牛豬雙拼」主餐，可搭配汕頭沙茶鍋、石頭鍋或涮涮鍋底。圖／王品集團提供

換季上新菜，王品集團旗下「石二鍋」推出全新「汕頭沙茶鍋」與「牛豬雙拼」主餐，同步祭出兩波優惠活動，即日起至4月30日，憑LINE優惠券可享贈菜或鍋底升級優惠，4月17至5月15日來店消費，即可免費獲得「愛呷肉套餐升級大菜盤券」。

此外，夏日人氣「泰式酸辣鍋」、「酸白菜鍋」也將於4月12日起於「12MINI快煮鍋」重磅回歸，當日正逢每月12號品牌日，可享免費加菜優惠。

石二鍋全新「汕頭沙茶鍋」靈魂來自特製沙茶醬，將油蔥酥、花生、魷魚及秘方香料拌炒，搭配柴魚昆布高湯熬煮，加入酥炸過的扁魚更顯鮮甜，湯底升級價30元。因應消費者需求，石二鍋首度推出「牛豬雙拼」主餐，可搭配經典石頭鍋、涮涮鍋或新推出的汕頭沙茶鍋底，每鍋248元。

即日起至4月30日，至石二鍋LINE官方帳號輸入關鍵字「超激省優惠券」即可領取優惠券，內容包含：消費滿238元可兌換水晶餃、百頁魚豆腐、蛋餃，消費滿500元可兌換上選豬肉，或以12元升級汕頭沙茶鍋底等。第二波活動自4月17日至5月15日，來店消費即可在交易明細中獲得「升級大菜盤券」，憑券於指定期間內消費愛呷肉套餐，可免費升級為大菜盤。

去年夏天限定的12MINI「泰式酸辣鍋」，也將於4月12日重磅回歸。湯底以香茅、南薑、檸檬葉、蝦醬等泰式香料，熬出濃郁南洋風味，辛香酸辣是夏日開胃首選，每鍋200元。「酸白菜鍋」每鍋185元。2款鍋物將販售至7月底。

因上市當天正逢每月12號品牌日，4/12、5/12、6/12當天憑LINE官方帳號「來點蔬菜優惠券」消費任一鍋物，加贈蔬菜一份。或於4月30日前至「王品瘋美食App」領取優惠券，內用、外帶任一鍋物，可憑券兌換一口酥油條一份。

「12MINI」泰式酸辣、酸白菜鍋回歸，每月12日享免費加菜。圖／王品集團提供
「12MINI」泰式酸辣、酸白菜鍋回歸，每月12日享免費加菜。圖／王品集團提供

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