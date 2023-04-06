1天限量6個！肯德基「7吋大蛋撻」登場 僅2間店買得到

「肯德基」首創的點心專賣店「K-Dessert」即將在4月11日起於線上提供服務，讓民眾可透過網路預定，並以外送或預定快取的方式，享用一系列特製點心。首波新品將推出獨家限定「7吋原味大蛋撻」，每日每店僅限6份，另外還有首度登場的「蜂蜜淋醬一口小鬆餅」，以及多種特色蛋撻。

不同於傳統實體門市的消費模式，民眾先透過肯德基官網、PK雙饗卡APP於「K-Dessert雲端點心專賣店」訂購點心，再以外送或是預訂快取方式領取商品。目前僅於肯德基永和中正店、台中五權店2間示範門市提供服務。

本次限定於「K-Dessert雲端點心專賣店」推出的「7吋原味大蛋撻」，延續經典的163層手工酥脆撻殼，再搭配滑嫩奶蛋餡，帶來放大的香甜滋味。僅於2間示範門市供應，每日每店限量6組，需提前預定，並僅限18:00～20:00供應。每套並搭配6人份的點心盤、粉紅點心叉、心型蠟燭與三角切托刀，每套329元。