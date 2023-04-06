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萊爾富歡慶「會員6週年」 祭出6大主題活動優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富歡慶「會員6週年」祭出主題活動優惠，會員每週三到全台萊爾富門市可享不限消費金額Hi點兩倍送。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員6週年」祭出主題活動優惠，會員每週三到全台萊爾富門市可享不限消費金額Hi點兩倍送。圖／萊爾富提供

萊爾富自2017年2月推出Hi-Life VIP App至今，會員人數已近600萬，歡慶Hi-Life VIP App「會員6週年」，萊爾富即日起至5月2日推出6大主題活動優惠，包括即日起至5月2日Hi-Life VIP App會員到萊爾富門市單筆消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，最高享LINE POINTS 11%回饋，還有機會再抽總價值超過22萬的精選好禮；萊爾富更禮遇會員，祭出「10號會員日」指定咖啡享同品項買10送10，等於現打5折優惠。

萊爾富「Hi-Life VIP」App會員6週年慶，萊爾富也盛大回饋會員，即日起至5月2日精心推出6大主題活動優惠，會員於每週三到全台萊爾富門市享不限消費金額Hi點兩倍送；新註冊Hi-Life VIP App的會員加碼提供首購優惠，於指定活動期間在萊爾富門市或Hi-Life VIP App內的「萊購物」與「整買零取」完成任意消費即享有免費好禮任選一與20元滿額購物金，新註冊首購會員免費好禮任選一包含Hi Café中杯拿鐵咖啡或中杯美式咖啡、萊爾富Hi-Life旅行包抽取式面紙80抽、OOHA氣泡飲檸檬蜂蜜口味。

即日起至5月2日Hi-Life VIP App會員在萊爾富門市消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，即享LINE POINTS 1%回饋無上限，前2萬名單筆消費滿200元的會員還可加贈LINE POINTS 20點；另外加碼抽210個獎項，包含抽出一名的三星Galaxy Z Flip3 128GB 5G版摺疊手機、Panasonic 32公升變頻微波爐、禾聯16吋奈米銀粒子DC風扇、KINYO陶瓷遠紅外線負離子吹風機，還有抽出20名的伊德爾 X 白爛貓聯名限定款電動研磨手沖行動咖啡機、萊爾富會員限定套卡，以及66名的LINE FRIENDS精選好禮與100名的LINE POINTS 666點；萊爾富也提供前5,000名Hi-Life VIP App新會員首購單筆金額滿100元，限額再送LINE POINTS 20點回饋。

萊爾富於「會員6週年慶」首次引進14款FreshO2商品，從唇部護理商品如護唇膏、妝前打底唇霜、磨砂糖霜、晚安修護唇膜，到與蒂蒂Didi聯名系列的乾洗髮噴霧，還有與迪士尼公主系列聯名的護手霜，以及與鬼滅之刃彩妝香氛系列聯名的香氛噴霧與護唇膏，讓會員能以最低200 Hi點加199元起換購一款指定商品，數量有限，售完為止。

Hi-Life VIP App內的點數兌換「加價兌換」專區商品種類多元，IP文玩具、美妝護理、日用百貨、大小家電、居家嚴選、3C用品、毛孩選物、出遊必備商品等應有盡有，即日起至5月2日會員於Hi-Life VIP App內的點數兌換「加價兌換」專區累計訂單滿3件，再加贈1,000 Hi點。

即日起至5月2日，萊爾富與肯德基合作推出萊爾富會員獨享的蛋撻套餐（個人餐／歡聚餐）優惠，會員可憑Hi-Life VIP App內「異業優惠專區」的活動圖檔或優惠代碼至肯德基指定門市，即可以366元換取原價750元的「饗六六大順超值餐」歡聚餐優惠一組；同步推出個人獨享「快萊訂套餐」原價291元，活動期間166元即可買到 。同一期間，萊爾富也與必勝客攜手合作，推出「饗六六歡聚餐」與「超經典六選二」個人餐優惠，萊爾富會員獨享5.8折起。

即日起至5月2日萊爾富會員可於Hi-Life VIP App內的「萊玩遊戲」，每天可免費遊玩一次「卯起萊轉 100%中獎」轉盤遊戲，100%保證中獎，祭出總獎項數近150萬組、送出總點數超過達3,100萬點，包含6,666 Hi點、666 Hi點、166 Hi點、66 Hi點與6 Hi點。

萊爾富還祭出「10號會員日」指定咖啡享同品項買10送10的咖啡優惠，會員可於4月10日當天在Hi-Life VIP App內的「整買零取」購買「10號會員日」的指定咖啡，即享同品項買10送10優惠，每位會員限購1組，商品包含售價45元的大杯冰／熱美式咖啡、售價55元的大杯冰／熱特濃美式咖啡、售價65元的大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡等。

萊爾富「會員6週年慶」祭出「卯起萊換」主題活動，會員以最低200點加199元起可換購FreshO2商品一款，訂單累滿3件再贈1,000 Hi點，換購商品數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「會員6週年慶」祭出「卯起萊換」主題活動，會員以最低200點加199元起可換購FreshO2商品一款，訂單累滿3件再贈1,000 Hi點，換購商品數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員6週年」祭出6大主題活動優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員6週年」祭出6大主題活動優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富會員於4月10日當天在Hi-Life VIP App內的「整買零取」購買「10號會員日」的指定咖啡，即享同品項買10送10優惠，每位會員限購1組。圖／萊爾富提供
萊爾富會員於4月10日當天在Hi-Life VIP App內的「整買零取」購買「10號會員日」的指定咖啡，即享同品項買10送10優惠，每位會員限購1組。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員6週年」祭出主題活動優惠，即日起至5月2日Hi-Life VIP APP會員到萊爾富門市單筆消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，最高享LINE POINTS 11%回饋，再抽精選好禮。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「會員6週年」祭出主題活動優惠，即日起至5月2日Hi-Life VIP APP會員到萊爾富門市單筆消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，最高享LINE POINTS 11%回饋，再抽精選好禮。圖／萊爾富提供

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