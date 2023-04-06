王品和牛涮「吃到飽半價」！再加碼「連吃3小時」方案

王品集團旗下的和牛吃到飽火鍋「和牛涮」，自4月10日起針對指定時段，推出「限時吃到飽半價」優惠，原價768元，優惠價399元。另外還有平日用餐時間加倍活動，讓民眾可以「連吃3小時」。

4月10日至5月29日期間，每周一午餐時段，和牛涮推出限時半價優惠，「極上和牛套餐」方案，原價768元，用餐限時60分鐘，優惠價399元。每店限量50個名額，需提前電話預訂報名。

另外自即日起至5月31日期間，周一至周四，下午2點進場，用餐時間可延長到3小時，讓民眾一路吃到5點。台北4家門店並加開「8點晚間場」，同樣可以連吃3小時，用餐至晚間11點。