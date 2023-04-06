來去英國吃義式冰淇淋？Prada Caffè現身倫敦Harrods
隨著全世界國境解封，全世界精品市場亦逐漸復甦，例如義大利精品品牌Prada便於英國倫敦Harrods百貨公司開設全新Prada Caffè，融合品牌經典色彩與義式生活風格，也帶來英國與精品愛好者旅遊的最新景點新選擇。
巧妙運用品牌經典綠色的室內空間，從牆壁、天花板、天鵝絨沙發以致扶手椅都傳遞出了明亮輕快氣息，而經典的黑白格地板則讓人聯想到米蘭艾曼紐二世迴廊的Prada專門店。畢竟是餐飲空間，三明治、佐以水牛莫札瑞拉起司的義大利燉飯等義式美食都是前往Prada Caffè的必點菜色，並透過Aperol Spritz、Negroni等經典調飲，感受地中海的悠閒度假氛圍。
不僅如此，餐具更展現了Prada身為精品品牌對感受性的奢華追求，從淡藍色日本瓷器、靈感源自古代青瓷陶器的茶杯咖啡杯與托盤，以致帶有Prada經典三角圖案的口吹玻璃器皿，都讓用餐氣氛更為優渥高雅。
位於倫敦Harrods百貨Hans Road的Prada Caffè，已從即日起開始營業，並將持續至9月30日為止，每日自早上9點至晚上9點，周日則為中午12點至晚上6點，並加開戶外攤位，販售美味的冰淇淋。想吃義式Gelato？除了米蘭、佛羅倫斯或羅馬，現在或不妨前往倫敦一試。
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