獨／缺員工！西門町「肉倉韓式烤肉吃到飽」驚傳頂讓

喜歡吃韓式烤肉嗎？位於台北西門町商圈的「肉倉韓式烤肉」，主打韓式烤肉吃到飽，頗受消費者青睞，但是近日卻傳出業主有意頂讓，主要原因為本業繁忙無暇顧及，而且還有「員工稀缺」的因素。

「肉倉韓式烤肉」店址位於昆明街的大樓內，提供「韓式烤肉吃到飽」方案，顧客可以無限品嚐美國牛五花、帶骨牛小排、豬五花、椒鹽雞肉等肉品與海鮮，還提供帶有韓式特色的辣炒年糕、海鮮煎餅、泡菜豬肉鍋、石鍋拌飯等熟食，在西門町頗具人氣，尤其烤盤外圍製作的「起司烘蛋」，更是不少民眾的心頭好。

目前「肉倉」在google地圖累積超過4,000則評論，平均獲得4.0分，也有許多部落客、Instagrammer貼文分享。儘管門市仍在營業當中，但是近日網上已傳出肉倉求頂讓的資訊。其中出讓原因，業主表示是「本業繁忙無暇顧及!!員工稀缺」粉絲接下來還有沒有機會享受肉倉的韓式烤肉吃到飽，恐也得看看未來的進展。