台中國際動漫節爆人潮 逾4萬動漫迷冒雨排隊
第二屆台中國際動漫節今天在台中國際展覽館熱鬧登場，加上知名偶像團體、漫畫作者見面會加持，吸引大批動漫迷冒雨排隊進場，主辦單位統計，到中午已有逾4萬人入場，後方還有動漫迷在排隊等候入場。
今天的動漫節台中市長盧秀燕、行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲等人到場。盧秀燕致詞時，歡迎動漫迷到台中，去年疫情嚴重，動漫迷去年參加第一屆台中國際動漫節約20萬人，今天開幕首日吸引人潮，盼年年舉辦，讓更多人參觀。她特別感謝鄭文燦、史哲，剛在台中宣布國家漫畫博物館落腳台中拍板定案，就在台中刑務所，她代表廣大動漫迷、台中市民表達感謝。
今年的第二屆台中國際動漫節今起到4日熱鬧登場，共有69家業者、200格攤位參展，邀請日本TikTok六億女團FRUITS ZIPPER 首登台中，以及日本知名偶像團體「AKB48」的台灣姊妹團「AKB48 Team TP」演出，還有多名日本知名漫畫作者參名會等，雖然天雨，但仍吸引動漫迷冒雨參觀。
中華動漫出版同業協進會理事長康振木說，今年我們又再度齊聚動漫城市，很高興鄭文燦、史哲、盧秀燕等人到場，以行動表達對動漫產業的支持與鼓勵，也讓動漫產業在疫情後要振興產業更有信心。
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