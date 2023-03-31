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記憶的味道只剩一天！天母40年「茉莉小吃店」今熄燈

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記憶的味道只剩一天！天母40年「茉莉小吃店」今熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
茉莉小吃店即將劃下句點。圖／翻攝天母商圈粉絲團
茉莉小吃店即將劃下句點。圖／翻攝天母商圈粉絲團

以後就吃不到了！已經有40年歷史、位於天母的「茉莉小吃店」，因經營者年事已高，加上疫情期間虧損，因此將於今日劃下句點。粉絲可以把握最後的機會，感受記憶中的味道。

過去曾於美軍康樂中心工作的謝靜，在1979年時與同事於天母開設「茉莉漢堡」，提供多樣化的美式漢堡與餐點，對於當時開拓美式速食文化有特殊意義，也獲得許多民眾的喜愛，不少名人都曾是座上嘉賓，更成為天母的人氣餐廳之一，陪伴許多居民成長。2013年，經營團隊因理念不合而分家，謝靜再於中山北路六段開設「茉莉小吃店」至今，同樣提供經典菜色，店內也可見到許多過去的歲月記錄。

但因為近年疫情衝擊，加上謝靜年過80、有意退休，因為即將於3月31日結束營業。日前隨著消息出爐後，許多民眾紛紛前往茉莉小吃店用餐。而在歇業前的最後一日，也可見到長長的排隊人龍，準備留下最後的記憶滋味。

天母 小吃 疫情

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