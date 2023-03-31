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限時5天抽免費試吃！一蘭「釜醬汁豚骨細麵」首登台
福岡限定的「釜醬汁豚骨細麵」台灣也吃得到了！來自日本的一蘭拉麵，將於4月7日起在台推出福岡限定的商品「釜醬汁豚骨細麵」，讓台灣拉麵迷也能品嚐到與日本同步的滋味。同時還限時5天推出「拉麵試吃員」抽獎活動，有機會免費將「釜醬汁豚骨細麵」帶回家。
自1960年於日本福岡創業的「一蘭拉麵」，乃是日本極具代表性的連鎖拉麵品牌，不僅於店面販售招牌拉麵，並也推出有拉麵調理包，方便民眾在家重現招牌拉麵的滋味。本次推出的「釜醬汁豚骨拉麵」，過去是僅在日本福岡2間實體店舖販售的產品，在豚骨湯頭中，特別加入「釜煮燒豚肉」所使用的醬汁，帶來釜醬汁的濃純滋味。麵體則是使用經典的博多細麵。「釜醬汁豚骨拉麵」自4月7日起，於一蘭直營店、官網與唐吉訶德、新光三越超市等指定通路開始販售，每包5入，售價750元。
為慶祝新品登場，4月1日至4月5日期間，凡於一蘭台灣購物網消費（不限金額），即可獲得「試吃員」資格，有機會抽選獲得「釜醬汁豚骨細麵（2入）」1盒，讓拉麵迷可以享受開箱、品嚐新品的樂趣。
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