icash Pay 4月推「繳稅回饋」、「吃貨補貼」2大抗通膨對策

4月進入繳稅旺季，迎面而來的牌照稅、綜所稅讓人面臨吃土危機！icash Pay於4月整合7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈與逾6,700家門市資源，祭出「繳稅回饋」、「吃貨補貼」2大抗通膨對策，貼近消費者想省荷包、賺好康的消費需求；此外，icash Pay深耕庶民經濟，除擴大支付場景與知名五星級傳統市場「士東市場」合作外，寧夏夜市優惠活動也好評回歸。

愛金卡公司攜手7-ELEVEN打造全台規模最大的O2O繳稅服務平台，整合icash Pay App與逾6,700家7-ELEVEN門市資源，推出線上繳牌照稅最高回饋600點、線下繳稅使用OPEN POINT點數可100%折抵。

4月1日至4月30日線上使用icash Pay App掃描QR code繳納牌照稅，單筆滿7,000元後再以icash Pay支付任一消費即可獲得350點OPEN POINT點數（每戶限一次，活動上限3,000份），新戶加碼贈送150點OPEN POINT點數（每新戶限一次，活動總上限3,000份），首次申辦彰化銀行e財寶數位存款帳戶並首綁連結icash Pay支付再贈送100點OPEN POINT（限量前2,000名，每戶限領1次）。

為滿足習慣紙本繳費的民眾需求，亦開放持紙本稅單就近到6,700家7-ELEVEN門市可使用icash Pay結帳，還可搭配OPEN POINT點數折抵帳單服務，1點可折抵1元，每筆繳費完成後再加贈2點OPEN POINT，活動至4月30日止。

隨著民眾逐漸接受與疫情共存，外出用餐意願及聚餐需求逐步回籠，依愛金卡公司統計資料指出，今年1月至2月期間icash Pay餐飲通路業績較去年同期已翻倍成長，看好解封餐飲商機，icash Pay自4月1日至6月30日攜手9大餐飲通路推出OPEN POINT點數7%回饋、滿額抽7,777點雙重活動，滿足吃貨味蕾同時補貼生活花費。

4月1日至6月30日持icash2.0／icash Pay於星巴克、Mister Donut、21Plus、21風味館、酷聖石、Semeur聖娜、屋馬燒肉、牛角日式燒肉專賣店、しゃぶしゃぶ温野菜、初牛等餐飲通路，不限金額消費回饋7% OPEN POINT點數（每月每戶／每卡活動通路合併計算回饋上限200點）；4月份icash Pay針對指定餐飲通路再加碼，使用icash Pay累積消費每次滿千元即可抽7,777點OPEN POINT點數大獎。

愛金卡公司持續積極拓展新通路，宣布與知名五星級傳統市場「士東市場」合作，自4月起於士東市場消費時，可直接打開手機使用icash Pay支付。為慶祝品牌合作上線再祭好康回饋，4月1日至6月30日活動期間，單筆消費滿200元最高享60% OPEN POINT（10%滿額回饋每戶每月上限100點，50%元大銀行加碼回饋每戶每月上限500點）。