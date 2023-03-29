還沒開幕就結束！「東京醬油拉麵蘭丸林森店」頂讓

拉麵迷們恐怕要失望了！已經裝潢完成的「鷹流東京醬油拉麵 蘭丸 林森南路店」，原被拉麵迷們充滿期待等候，但是近日店家於租屋網站發布頂讓訊息，宣告還沒開幕就結束營業。

擁有多間分店的「鷹流東京醬油拉麵蘭丸」是許多拉麵迷們喜歡的品牌，店內提供醬油拉麵、蘭丸SP、肉肉SP等多種品項，每逢用餐時段都可見到大批排隊人潮。其中「林森南路店」鄰近台北捷運善導寺站，已經高掛招牌多時，但卻遲遲尚未開幕，近日更於租屋網發布頂讓消息，令許多拉麵迷們錯愕。

根據頂讓資訊顯示，店內裝潢完成約一年，天然瓦斯已申請、電力牽設完成，但因人手不足，無法管理，至今未營業，歡迎有興趣頂讓或是加盟的朋友聯絡。隨著頂讓消息出爐，也正式宣告「鷹流東京醬油拉麵 蘭丸 林森南路店」在還沒開業前就畫下句點。

除此之外，位於晴光市場商圈、同樣擁有許多擁護者的拉麵店「梓山azusayama」，預計也將在4月30日結束營業。對於拉麵迷而言，也將減少一個人氣選擇。