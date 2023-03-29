快訊

前立委羅志明涉共諜 認了陸方點名拉攏呂秀蓮！因一理由未得逞

國中生便服日穿短褲、短裙挨罵 學校主任還酸「礙眼」

疑涉沙鹿豪宅違建…顏寬恒夫妻遭檢調搜索 各以1000萬、500萬交保

獨／中山商圈人氣餐廳「赤鐵廣島燒」熄燈！開幕才2年

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
赤鐵主打「廣島燒」，受到許多民眾青睞。圖／擷取自赤鐵 廣島燒專賣店 - 赤峰店粉絲頁
赤鐵主打「廣島燒」，受到許多民眾青睞。圖／擷取自赤鐵 廣島燒專賣店 - 赤峰店粉絲頁

位於台北中山商圈巷弄內的「赤鐵廣島燒 赤峰店」，主打日式廣島燒料理，一直是商圈內的人氣選擇，常可見到排隊人潮。但是官方近日公告，赤峰店將於3月31日結束營業，結束兩年多的營業時光。隨著停業消息出爐，也令網友們相當錯愕。

「赤鐵廣島燒」乃是鐵匠居酒屋旗下的品牌，標榜以日本進口的廣島燒醬，提供正統的廣島燒料理，包括有原味廣島燒、月見廣島燒、明太子廣島燒等多種口味可供選擇。本次預告熄燈的赤峰店，自2020年10月開幕，店內營造出復古的日式情調，因此非常受到民眾青睞，乃是中山商圈的人氣餐廳，常可見到排隊人潮。目前赤鐵赤峰店在google累積超過1,100則評論，平均4.2分。

隨著赤峰店的高人氣，赤鐵後又再陸續開設「民權店」與「八德店」。不過近日赤鐵赤峰店發布公告，表示由於種種原因，做出關閉赤峰店的決定。並預告於3月31日停止營業，未來赤鐵系列的民權店、八德店仍會繼續服務。隨著消息出爐，網友也表示「好吃又經常要排隊的店怎麼會收起來」、「難過」、「還沒機會去就要停止營業了！？」店家也留言透露「這次不營業，最主要是不能設立餐廳」

延伸閱讀

東區美食消失+1！「京星港式飲茶」Part2店 3/31熄燈

中市府明晚熄燈一小時 響應2023 Earth Hour活動

熄燈倒數快搶吃！嘉義人氣麵包店4月底歇業，老顧客幫找新店址呼：不要離開嘉義

飄香天母40年！ 「茉莉小吃店」老天母人都吃過 宣布3月底熄燈

相關新聞

獨／中山商圈人氣餐廳「赤鐵廣島燒」熄燈！開幕才2年

位於台北中山商圈巷弄內的「赤鐵廣島燒 赤峰店」，主打日式廣島燒料理，一直是商圈內的人氣選擇，常可見到排隊人潮。但是官方近...

6000元放大術！高雄飯店爭推住房專案搶客

全民普發6000元，高雄飯店、影城等業紛紛祭出增值「放大術」搶攻商機，高雄翰品酒店推住宿每人每晚只要1500元；高雄英迪...

普發6000元放大術 住宿買一送一、婚友社多送2000元

全民普發6千元現金，各大業者瞄準這波商機，百貨、飯店、餐飲紛紛推出優惠放大術，像是新光三越台中店手機會員消費6千元加碼送...

台北華山超人氣日本雙展 清明連假最終倒數！

2023年華山超人氣熱門展「咒術迴戰展」及「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」，自去年12月底開展至今好評不斷，超豐富展出內容讓看過的觀眾都大嘆超值回票價。兩大人氣展出將於4月5日清明連假最後一天閉展，紛紛推出許多限量商品優惠，及台灣獨家限定商品，還沒看過的民眾敬請把握最後機會！

烏克蘭芭蕾盛邀 國際頂尖舞者共同演出

烏克蘭聯合芭蕾舞團四月底首度來台，除了匯聚烏克蘭各大劇院的頂尖舞者，更邀請到國際各大舞團的知名烏克蘭舞星擔任客座，前馬林斯基劇院芭蕾舞團的首席舞者Anastasia Matvienko與Denis Matvienko即將共同參與演出。兩位舞者不僅是舞台上的好夥伴，更是人生的伴侶，其職業生涯獲獎無數、常受邀擔任客席為舞團添彩。

全盈+PAY支付場景再擴大 台灣大車隊筆筆回饋20元 微風北車滿額10%回饋

連假出遊全盈+PAY化身旅遊神隊友，與台灣大車隊、微風台北車站Breeze、PChome 24h聯手推出優惠好康，6月1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦