獨／中山商圈人氣餐廳「赤鐵廣島燒」熄燈！開幕才2年

位於台北中山商圈巷弄內的「赤鐵廣島燒 赤峰店」，主打日式廣島燒料理，一直是商圈內的人氣選擇，常可見到排隊人潮。但是官方近日公告，赤峰店將於3月31日結束營業，結束兩年多的營業時光。隨著停業消息出爐，也令網友們相當錯愕。

「赤鐵廣島燒」乃是鐵匠居酒屋旗下的品牌，標榜以日本進口的廣島燒醬，提供正統的廣島燒料理，包括有原味廣島燒、月見廣島燒、明太子廣島燒等多種口味可供選擇。本次預告熄燈的赤峰店，自2020年10月開幕，店內營造出復古的日式情調，因此非常受到民眾青睞，乃是中山商圈的人氣餐廳，常可見到排隊人潮。目前赤鐵赤峰店在google累積超過1,100則評論，平均4.2分。

隨著赤峰店的高人氣，赤鐵後又再陸續開設「民權店」與「八德店」。不過近日赤鐵赤峰店發布公告，表示由於種種原因，做出關閉赤峰店的決定。並預告於3月31日停止營業，未來赤鐵系列的民權店、八德店仍會繼續服務。隨著消息出爐，網友也表示「好吃又經常要排隊的店怎麼會收起來」、「難過」、「還沒機會去就要停止營業了！？」店家也留言透露「這次不營業，最主要是不能設立餐廳」