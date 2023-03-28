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一次12款餅乾！大武山牧場×法朋×艾許聯名 現省290
「大武山牧場」繼去年與「法朋烘焙甜點坊」合作推出「蛋蛋嘉年華 手工餅乾禮盒」之後，今年母親節前夕再度合作，並且加入「ÉCHIRÉ艾許奶油」攜手，三方聯名推出「Butter Egg 頂級手工餅乾禮盒」，並享預購現省290元的優惠，另外還有蛋入蛋捲85折起的多件優惠。
今年新推出的「Butter Egg 頂級手工餅乾禮盒」，使用大武山牧場直送AA級鮮蛋，以及艾許AOP頂級84%手工奶油為素材，並由法朋主廚李依錫操刀製作，展現出手工餅乾最純粹的風味。內含有經典的小雞餅乾、雞蛋造型杏桃果醬餅乾，還有艾許奶油原味餅乾、經典艾許蝴蝶酥，以及杏仁布列塔尼、橙香蜜蕾酥餅、抹茶夾心、經典蘿莉亞、楓糖酥餅、鹽之花巧克力沙布列、檸檬沙布列與覆盆子蛋白餅，共計有12種品項，各有不同特色。
Butter Egg 頂級手工餅乾禮盒自即日起於大武山牧場官網開放預購，原價1280元，含運優惠價990元，並同步於不同購物網站開放預購，預計4月27日起於CITY SUPER全台實體店鋪開賣。為慶祝母親節，大武山牧場也推出蛋入蛋捲2件88折、3件85折的優惠，官網並享消費滿600免運。
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