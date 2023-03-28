2023「亞洲50最佳餐廳」名單揭曉！台灣僅MUME上榜名列第45

2023年「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）今天在新加坡揭曉，由來自泰國曼谷的餐廳「LE DU」榜首，今年台灣僅有一家餐廳進入前50名榜單，由林泉所創立的「MUME」名列第45。

「Le Du」自2017年起便一直是「亞洲50最佳餐廳」榜單的常客，在滿懷熱誠的年輕新銳廚師 Thitid ‘Ton’Tassanakajohn 領軍下，餐廳主打以法式烹調技藝演繹的現代精緻泰國料理，其嚐味餐單以當地時令食材入饌，洋溢著對泰國豐饒農產品的尊敬之情。

2023年亞洲50最佳餐廳頒獎典禮於新加坡舉行。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。

「亞洲50最佳餐廳」第51至100名的餐廳名單，遵循同樣的投票過程，由「亞洲50最佳餐廳」評審委員會（Asia's 50 Best Restaurants Academy）票選誕生。評審委員會由超過 300 名在亞洲餐飲界具有一定影響力的人士組成，成員包括食評家、廚師、餐廳東主和區域內備受推崇的美食家，整個評審委員會的性別比例為 50/50。