快訊

狒狒之死官員鞠躬獻花 網炸鍋：要不要蓋國旗送忠烈祠

襲擊福音小學的仇恨？美國校園槍擊案的「跨性別槍手」

地表最強！周杰倫獲全球銷量冠軍 成華語歌手第一人！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惹怒義大利+日本！必勝客「納豆海鮮丼比薩」獵奇登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「必勝客」推出「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，特別採用「納豆海鮮丼」的概念設計。圖／必勝客提供
「必勝客」推出「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，特別採用「納豆海鮮丼」的概念設計。圖／必勝客提供

繼多次推出獵奇口味比薩惹怒義大利人之後，「必勝客」自即日起全新推出「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，將日本代表性的「納豆」加入比薩之中，帶來氣味獨特又黏呼呼的口感，一次挑戰義大利人與日本人的極限。同時還有「大阪燒唐揚雞」同步登場。

日本國民美食「納豆」有著黏稠口感與獨特氣味，曾被台灣網友公認為最難以接受的日式料理。本次必勝客將納豆與比薩結合，推出「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，乃是運用「納豆海鮮丼」的概念，將日式綠茶、納豆、日本壽司米製成納豆烤茶飯，再搭配上莫札瑞拉起司，還有章魚、花枝、蟹肉棒等配料，並以特製山葵照燒醬提味，最後灑滿象徵櫻花花瓣的粉紅蘿蔔片，帶來滿滿的層次。

「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」同時擁有納豆與起司的雙重口感，並且有著獨特的層次滋味，限定搭配薄脆餅皮，單點優惠價399元，或可用定價780元搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠；透過PK雙饗APP訂購，加碼再送好禮。

除此之外，必勝客本次還推出限定款日式副食「大阪燒唐揚雞」，以去骨雞腿肉製成唐揚雞，再搭配由日本煙燻鰹魚、味霖、昆布與醬油精心熬煮而成的經典大阪燒醬，最後再撒上柴魚片，帶來經典的滋味。「大阪燒唐揚雞」即日起至5月1日限時限量開賣，單點優惠價199元，並可搭配「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」與大份薯金幣，組成「納豆海鮮丼比薩唐揚雞套餐」，限時優惠價649元。

「必勝客」自即日起全新推出「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」。圖／必勝客提供
「必勝客」自即日起全新推出「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」。圖／必勝客提供
必勝客推出限定款日式副食「大阪燒唐揚雞」。圖／必勝客提供
必勝客推出限定款日式副食「大阪燒唐揚雞」。圖／必勝客提供

海鮮 日本 大阪

延伸閱讀

出國旅遊首選日本還是韓國？ 網友戰翻天：看同事去哪就知道

李世暉／現代資本主義在日本：為何他們擁抱《人類世的「資本論」》？

必勝客「8款大比薩199」！紙包義大利麵「第2份半價」

必勝客又來！新披薩口味「4線索曝光」網瘋猜崩潰：要惹怒義大利人幾次

相關新聞

增高顯腿瘦神器！超殺女穿LV Archlight運動鞋變九頭身

精品運動鞋方興未艾！今年春夏一雙搶眼厚又顯腿瘦的精品運的鞋顯然不可或缺。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）...

好市多「鮮橙」驗出禁用農藥 日本草莓再攔截３批

食藥署今公布邊境食品查驗不合格清單，本周有8品項，日本草莓再度上榜3批，另有1批「烏賊」檢出重金屬鎘超標。其餘品項則有印...

2023 WW表展／香奈兒自由穿梭星際時光 奇幻啟程

2023年的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展已於3月27日在日內瓦正式開展，香奈兒（CHANEL）發...

惹怒義大利+日本！必勝客「納豆海鮮丼比薩」獵奇登場

繼多次推出獵奇口味比薩惹怒義大利人之後，「必勝客」自即日起全新推出「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，將日本代表性的「納豆」加入...

吉比鮮釀餐廳春季新菜登場 會員滿額贈限量春季啤酒杯

在台耕耘14年的吉比鮮釀餐廳即日起至5月21日，推出季節限定春日繽紛饗宴，並同時推出適合春日飲用的「春季博克拉格」啤酒。...

雲品旗下君品Collection「圓觀」5月20日迎賓 預售破70場

雲品（2748）旗下君品Collection「圓觀」 (Palazzo Colonna)，將於5月20日正式開幕，主打國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦