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惹怒義大利+日本！必勝客「納豆海鮮丼比薩」獵奇登場
繼多次推出獵奇口味比薩惹怒義大利人之後，「必勝客」自即日起全新推出「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，將日本代表性的「納豆」加入比薩之中，帶來氣味獨特又黏呼呼的口感，一次挑戰義大利人與日本人的極限。同時還有「大阪燒唐揚雞」同步登場。
日本國民美食「納豆」有著黏稠口感與獨特氣味，曾被台灣網友公認為最難以接受的日式料理。本次必勝客將納豆與比薩結合，推出「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，乃是運用「納豆海鮮丼」的概念，將日式綠茶、納豆、日本壽司米製成納豆烤茶飯，再搭配上莫札瑞拉起司，還有章魚、花枝、蟹肉棒等配料，並以特製山葵照燒醬提味，最後灑滿象徵櫻花花瓣的粉紅蘿蔔片，帶來滿滿的層次。
「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」同時擁有納豆與起司的雙重口感，並且有著獨特的層次滋味，限定搭配薄脆餅皮，單點優惠價399元，或可用定價780元搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠；透過PK雙饗APP訂購，加碼再送好禮。
除此之外，必勝客本次還推出限定款日式副食「大阪燒唐揚雞」，以去骨雞腿肉製成唐揚雞，再搭配由日本煙燻鰹魚、味霖、昆布與醬油精心熬煮而成的經典大阪燒醬，最後再撒上柴魚片，帶來經典的滋味。「大阪燒唐揚雞」即日起至5月1日限時限量開賣，單點優惠價199元，並可搭配「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」與大份薯金幣，組成「納豆海鮮丼比薩唐揚雞套餐」，限時優惠價649元。
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