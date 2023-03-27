必勝客「8款大比薩199」！紙包義大利麵「第2份半價」

即日起至3月31日期間，必勝客再度推出「外帶大比薩199元」的平日限時優惠，共有8款口味可供選擇。同時透過必勝客PK雙饗卡APP，Pasta Hut紙包義大利麵、飯或指定口味個人比薩，加1元可享副食4選1；或是紙包義大利麵「第2份半價」等不同優惠。

必勝客本次推出的「外帶大比薩199元」優惠，限即日起至3月31日。共計有熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷等8種口味，全台門市均可適用（金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店除外）

針對PK雙饗卡APP，即日起至4月28日的平日時段，選購Pasta Hut「紙包義大利麵」即享「第2份半價」優惠，包括波隆那牛肉丸紙包義大利麵、奶油雞腿排紙包義大利麵、羅勒雞腿排紙包義大利麵、波隆那海鮮紙包義大利麵、奶油海鮮紙包義大利麵、羅勒海鮮紙包義大利麵均可適用。

另外平日時段以PK雙饗卡APP訂購個人比薩指定口味或紙包義大利麵／飯，加價1元可享「副食4選1」，包括有BBQ烤雞（1腿1翅）、和風鱈魚塊（3塊）、薯金幣（小份）或旋風肉桂捲（2入）可供選擇。外帶外送均適用。