必勝客又來！新披薩口味「4線索曝光」網瘋猜崩潰：要惹怒義大利人幾次

必勝客繼上回為中華隊應援推出「肉圓披薩」後，又再度發揮搞怪特色，24日在臉書粉專透露又將有新口味披薩上市，其中點出了4條線索，寫上「台日交流新口味」，網友看完也秒懂崩潰猜「該不會是納豆披薩吧！」、「到底要惹怒義大利人多少次？」。

必勝客24日在臉書粉專發文，寫出「這紅布條一掛，全台灣2300萬人都驚呆了，創意披薩要上市了，猜猜是什麼酷食材？布條上寫著，三媽對不起我臭了、吃之前還要攪拌，手好痠師傅救救我、日本最黏食物在嘴裡牙醫幫幫我、最近常聞到一股特別味道，看中醫有解嗎？」，並且註明是台日交流之作。

不少網友看完後秒猜「納豆吧」、「納豆...真是太可怕了」、「這也太好猜了吧！跪求納豆開箱」、「也有人開完笑說「到底要惹怒義大利人多少次？」、「真的要跟日本拚了嗎？義大利表示：我在哪裡？要世界末日了嗎？」。

台灣必勝客為了讓品牌年輕化，開發許多限量商品，日前日本必勝客也效仿，限時推出「太多香菜的披薩」（パクチーすぎて草），餅皮上鋪著滿滿香菜，適合香菜控們挑戰。而背後的原因正是「學台灣的」。