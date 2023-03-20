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衝擊！日必勝客推「香菜披薩」香菜多到看不見餅皮 背後原因曝光
喜歡香菜嗎？日本必勝客自即日起至4月9日期間，限時推出「太多香菜的披薩」（パクチーすぎて草），披薩上鋪有滿滿的香菜，幾乎看不見任何配料，僅限於251間指定門市限定販售，適合香菜控們挑戰。而推出香菜披薩的背後原因，日本必勝客也透露背後原因是「學台灣的」
「香菜」對許多人而言，是充滿爭議性的香料，許多日本人也不能接受香菜的氣味，但也有人對香菜情有獨鍾。日本必勝客本次推出「太多香菜的披薩」，標榜每顆披薩都使用3棵的香菜，帶來濃郁的香菜滋味，僅提供M尺寸，外帶2,500日圓、內用2,800日圓。僅限於251間日本門市販售。
根據日本必勝客官網表示，台灣的必勝客為了讓品牌年輕化，開發了許多限量產品，樹立了全新的品牌形象，也獲得年輕人的好評。為了重建必勝客在日本的品牌形象，因此借鏡台灣的成功案例召開創意會議，最終在100多個點子中，選定了本次的「香菜」，藉此製造話題。
除了推出香菜披薩之外，日本必勝客還與Twitter、IG舉辦抽獎活動，得獎者將有機會獲得「香菜栽培組合」。
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