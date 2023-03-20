快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衝擊！日必勝客推「香菜披薩」香菜多到看不見餅皮 背後原因曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本必勝客推出「太多香菜的披薩」，每份2500日圓起。圖／擷取自日本必勝客官網
日本必勝客推出「太多香菜的披薩」，每份2500日圓起。圖／擷取自日本必勝客官網

喜歡香菜嗎？日本必勝客自即日起至4月9日期間，限時推出「太多香菜的披薩」（パクチーすぎて草），披薩上鋪有滿滿的香菜，幾乎看不見任何配料，僅限於251間指定門市限定販售，適合香菜控們挑戰。而推出香菜披薩的背後原因，日本必勝客也透露背後原因是「學台灣的」

「香菜」對許多人而言，是充滿爭議性的香料，許多日本人也不能接受香菜的氣味，但也有人對香菜情有獨鍾。日本必勝客本次推出「太多香菜的披薩」，標榜每顆披薩都使用3棵的香菜，帶來濃郁的香菜滋味，僅提供M尺寸，外帶2,500日圓、內用2,800日圓。僅限於251間日本門市販售。

根據日本必勝客官網表示，台灣的必勝客為了讓品牌年輕化，開發了許多限量產品，樹立了全新的品牌形象，也獲得年輕人的好評。為了重建必勝客在日本的品牌形象，因此借鏡台灣的成功案例召開創意會議，最終在100多個點子中，選定了本次的「香菜」，藉此製造話題。

除了推出香菜披薩之外，日本必勝客還與Twitter、IG舉辦抽獎活動，得獎者將有機會獲得「香菜栽培組合」。

日本必勝客效法台灣必勝客的概念，推出「太多香菜的披薩」（パクチーすぎて草）。圖／擷取自日本必勝客官網
日本必勝客效法台灣必勝客的概念，推出「太多香菜的披薩」（パクチーすぎて草）。圖／擷取自日本必勝客官網

香菜 日本 必勝客

延伸閱讀

總長認證馬來西亞kson是真愛 見肉圓披薩問「這棒球嗎？台灣人專搞這種w」

蔥薑蒜怎麼保存較能久放？台式料理常用8種辛香料，保鮮存放及食用建議總整理

館長嚐鮮「肉圓披薩」　咬一口變臉：必勝客不要告我

8款大比薩199元！必勝客：吃夏威夷比薩 氣走義大利隊

相關新聞

芋泥可頌、閃電泡芙太狂了！7-ELEVEN攜手芋頭教主「酷的夢」推5款台、法風格聯名甜點

YouTuber行銷奏效？！7-ELEVEN這次再宣布與熱愛台灣芋頭的百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku's drea...

安妮亞來了！「SPY×FAMILY」動漫名景現身三井OUTLET

風靡大人小孩的日本現象級動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，其大型主題造景獨家現身三井OUTLET北中南三據點，肯定...

有729種組合可能！與江振誠攜手創作RAW全新春季菜單

在料理的世界裡，「原創」有何存在的價值與意義？為了思索這個問題，不斷挑戰自我的國際名廚江振誠，在RAW全新春季菜單中以「...

搶普發6,000元商機 超商「ATM領現」享咖啡買1送1優惠

政府普發6,000元政策將於3月22日上午8點起開放民眾上網登記領取方式，各通路也摩拳擦準備搶商機，超商更是率先宣布推出...

不怕被前排擋視線、不用買黃牛票 時尚品牌免費送你看人氣K-POP偶像演唱會

韓國天團BLACKPINK旋風來台，連續兩日在高雄開唱，讓粉絲一償見到偶像的心願。不過也因為太多人想看，引發諸多問題，包括演唱會首日藝人站起來擋住他人視線，或是超過原價數倍的「黃牛票」、以及公關票特權等爭議。然而，被消費者暱稱為「小CK」的時尚品牌CHARLES & KEITH則要免費送大家看人氣K-POP偶像表演，還不怕被擋視線！

全台僅700組！島國純釀2.0聯名禮盒 嘗得到台灣風土

由多家台灣醬油釀造廠攜手合作的「島國純釀」計畫，今年推出全新版「島國純釀2.0」聯名禮盒，其中包括御鼎興的琥珀柴燒醬油、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦