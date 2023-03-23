Uber One會員專屬！前進《大港開唱》專屬高台卡位 還可領周邊大禮包
南台灣最近很熱鬧！BLACKPINK剛唱完，緊接著戶外音樂祭《大港開唱》即將接力登場，Uber Eats宣布於4月1日及4月2日限時推出Uber One會員專屬優惠，包含會員專屬手環兌換服務、女神龍會員專屬觀眾高台、品牌獨家設計限量贈品、現場市集攤位折扣、Uber乘車優惠等。
參加大港開唱的Uber One會員進入會場可至會員專屬服務處，出示App個人帳戶中已訂閱Uber One畫面，即可兌換活動入場手環和會員獨享手機掛繩，輕鬆入場。進到「女神龍」舞台表演區，會員可享有進入Uber One會員專屬觀眾高台的禮遇，高台可容納人數有限，採先到先進制，拍照打卡可再領限量500份的Uber One會員大禮包，內含品牌獨家設計的帆布袋、漁夫帽、隨身風扇等，不僅有聽團必備好物可拿，還可以絕佳視角享受表演。
Uber Eats更邀集超過160個商家合作打造大港開唱港邊市集，現場提供各式各樣在地特色餐點、行動餐車、文創商品等，包含從屏東紅到高雄的猻物咖啡、新潮肉燥飯品牌的李桑飯店、市集必訪好店的緩食甜點等應有盡有；而Uber One會員只要憑入場兌換的會員獨享手機掛繩，可另享會員限定優惠或套餐組合。Uber Eats也將在活動現場與民眾互動遊戲送豐富好禮，民眾只要完成指定任務，即有機會獲得品牌獨家設計的童軍椅、一卡通、珍珠奶茶購物袋及口罩，贈品數量有限送完為止。民眾也可於Uber Eats App中的大港開唱快閃專區，使用外帶自取功能下單點購大港開場周邊商品。
此外，為方便會員往返活動會場， Uber One會員於4月1日及4月2日活動期間，使用Uber App叫車並選擇搭乘「優步小黃」行程，將上下車地點設定於「駁二藝術特區」，並輸入優惠序號「優黃大港動」，即可享2趟行程8折的限量乘車優惠，每趟最高折抵100元。
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