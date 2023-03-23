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肯德基「炸雞＋蛋撻」現省330！5款明星產品「買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
4塊上校雞塊享買1送1，優惠價49元。圖／肯德基提供
4塊上校雞塊享買1送1，優惠價49元。圖／肯德基提供

為了幫民眾在補班日調適心情，肯德基自3月24日起限時8天推出多款「買1送1」方案，包括上校雞塊、香酥脆薯等5款商品均享優惠。另外並推出「療癒雞蛋桶餐」，內含咔啦脆雞、原味蛋撻與瓶裝可樂，優惠價現省330元。

肯德基於3月24日至3月31日期間，連續8天推出買1送1優惠，包括「4塊上校雞塊」、「大杯玉米濃湯」、「草莓起司冰淇淋大福」、「百事可樂（中）」、「香酥脆薯」等5種品項，原總價66～104元，優惠價33～52元，最多現省52元。此外，肯德基還推出「療癒雞蛋桶餐」，內含有「咔啦脆雞x6、原味蛋撻x6、百事可樂(瓶)x 1」，一次擁有甜鹹雙重享受，原價729元，優惠價399元，現享55折折扣。

同時肯德基也推薦上班族「XL超豪肯！買多送多」的團購優惠，提供包括吮指雙雞、青花椒香麻脆雞、香草紙包雞等多種XL套餐，每套196～235元。訂購4份以上贈送8塊上校雞塊，訂購8份以上送上校雞塊分享盒（20入），訂購10份以上，贈送吮指雙雞XL超豪肯餐1份。

肯德基限時推出「療癒雞蛋桶餐」，原價729元，優惠價399元。圖／肯德基提供
肯德基限時推出「療癒雞蛋桶餐」，原價729元，優惠價399元。圖／肯德基提供
「草莓起司冰淇淋大福」限時享買1送1，優惠價50元。圖／肯德基提供
「草莓起司冰淇淋大福」限時享買1送1，優惠價50元。圖／肯德基提供

肯德基 百事可樂 雞蛋

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