聽新聞
test
0:00 / 0:00
肯德基「炸雞＋蛋撻」現省330！5款明星產品「買1送1」
為了幫民眾在補班日調適心情，肯德基自3月24日起限時8天推出多款「買1送1」方案，包括上校雞塊、香酥脆薯等5款商品均享優惠。另外並推出「療癒雞蛋桶餐」，內含咔啦脆雞、原味蛋撻與瓶裝可樂，優惠價現省330元。
肯德基於3月24日至3月31日期間，連續8天推出買1送1優惠，包括「4塊上校雞塊」、「大杯玉米濃湯」、「草莓起司冰淇淋大福」、「百事可樂（中）」、「香酥脆薯」等5種品項，原總價66～104元，優惠價33～52元，最多現省52元。此外，肯德基還推出「療癒雞蛋桶餐」，內含有「咔啦脆雞x6、原味蛋撻x6、百事可樂(瓶)x 1」，一次擁有甜鹹雙重享受，原價729元，優惠價399元，現享55折折扣。
同時肯德基也推薦上班族「XL超豪肯！買多送多」的團購優惠，提供包括吮指雙雞、青花椒香麻脆雞、香草紙包雞等多種XL套餐，每套196～235元。訂購4份以上贈送8塊上校雞塊，訂購8份以上送上校雞塊分享盒（20入），訂購10份以上，贈送吮指雙雞XL超豪肯餐1份。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言