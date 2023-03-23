泡椒水煮魚、梅菜皇砂鍋花膠筒雞！私廚「聚苑」推新菜

由米其林星級名廚簡捷明操刀的中菜私廚家宴餐廳「聚苑」，在時序入春之際，以集結粵、川、滬、潮汕等料理特色的概念，推出全新春季菜單，設計出欖菜甜豆仁、麻辣鮮鮑、梅菜皇砂鍋花膠筒雞、泡椒酸菜水煮魚等菜色，為餐桌帶來綠意盎然的新鮮體驗。

位於台北民生社區的「聚苑」自2022年夏季開幕，主打精緻化的中式菜餚。擔任店內廚藝總監的簡捷明，擁有60年的廚藝經驗，手藝獲得許多政商名流的肯定，過去也獲得米其林二星的肯定。

本季新推出的春分家宴，菜單兼具清爽、辛麻、醇香等不同滋味。開場的「榛果桔汁鮭魚捲」以煙燻鮭魚捲入汆燙龍鬚菜，醬汁則以榛果、金桔調配而成，清爽中帶著溫醇。「香酥蓮藕餅」則是由香港街頭小吃改良而成，將肉末、臘肉炒香後夾於兩片蓮藕之間，外層再裹上蛋清漿油炸，兼具蓮藕清香與肉香。

從潮汕料理經驗而來的「欖菜甜豆仁」，是將壓碎的橄欖加入芥菜、鹽、油翻炒後，拌入甜脆的蜜豆仁，帶來清新的舒爽感。同時還有選用南非鮮鮑魚搭配特製麻辣滷水的「麻辣鮑魚」，勾出開胃的好味道。

本次的春季菜單中，簡捷明打造「淮山紅棗蟲草花海參土雞湯」，將蟲草花、紅棗、淮山和土雞以文火燉煮，最後加入海參入湯，湯體色澤黃澄透亮，滋味溫潤飽滿回甘。另款「乾煎大蝦煎麵」選用四頭草蝦香煎後，澆淋上茄汁風味的特調醬汁，同時搭配煎至金黃的炒麵脆餅品嚐，藉由酥脆口感與鹹酸醬汁，帶領出蝦肉的甘甜。

「梅菜皇砂鍋花膠筒雞」選用來自廣東梅縣的正統客家「甜梅菜心」，取其鹹度低、帶甘甜，口感爽脆的特質，搭配跑山雞醃製，並一同與花膠筒、秘制醬汁燜煮入味，具有十足的道地粵式風味。至於「泡椒酸菜水煮魚」則是將老虎斑魚骨和酸菜熬煮成色澤乳白的高湯，並加入泡椒提昇辛香，最後放入老虎斑魚片，入喉酸爽麻香，相當開胃。