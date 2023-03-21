8款新品！東京牛奶起司工房吃得到「法式吐司聖代」

來自日本的「東京牛奶起司工房」，自2017年首登台灣，目前在台北、台中、高雄均有門市。自3月22日起，東京牛奶起司工房即將於新光三越台北信義新天地A8館開設第4間分店，除了提供招牌商品外，還提供「草莓牛奶派」、「法式吐司聖代」等8款店內限定商品。為慶祝新店開幕，消費滿額，就可獲贈蜜桃伯爵茶／香草冰淇淋派，或是法式吐司聖代，每日限量供應。

「東京牛奶起司工房」主打起司夾心餅乾、蛋糕等招牌商品，成立5年就創下2,800萬片起司夾心餅乾的銷售佳績，也是許多旅客赴日青睞的伴手禮。不同台灣現有的分店，全新開幕的新光三越台北信義新天地A8店，特別設置高吧桌立座，方便消費者直接品嚐。同時店內也推出限定的8款商品。

限定商品中的「原味牛奶派」使用北海道煉乳與義大利馬斯卡彭起司作為內餡，口感滑順，具有甜而不膩的乳香，每顆90元。期間限定供應的「草莓牛奶派」則是使用北海道煉乳、義大利馬斯卡彭起司，再加入自製草莓卡士達醬作為內餡，帶有清爽酸甜，每顆95元。另外還有台灣限定的「香草冰淇淋派」，內餡夾入香草冰淇淋並淋上焦糖醬，口感更為豐富，每顆120元。

除此之外，東京牛奶起司工房本次還首度推出「法式吐司聖代」系列，將以北海道麵粉製作的法式吐司浸置於蛋液配方中12小時後再烘焙，具有鬆軟口感與蛋香，包括有「香草冰淇淋」與「莓果冰淇淋」2種口味，再搭配鮮奶油與淋醬上桌，每份180元。

除了甜點之外，東京牛奶起司工房A8店限定商品中，還包含3款沁涼飲品。「檸檬優格冰沙」以蜂蜜檸檬醬為底，加入檸檬雪酪與馬斯卡彭起司製成的冰沙，並擠上法國鮮奶油及馬斯卡彭起司奶霜，最後撒上黃檸檬皮提味，每杯170元。另外還有「蜜桃伯爵茶」與「冰酒風味紅茶」，均為110元。同時A8店也提供牛奶派搭配茶品的優惠組合，每套190元。

東京牛奶起司工房新店也推出季節限定的草莓商品，包括使用福岡縣甘王草莓的「草莓牛奶起司蛋糕」，每顆850元，還有「草莓＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」，10片裝450元，以及「起司夾心餅乾綜合30片裝禮盒」，每盒1,290元。