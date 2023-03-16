拿坡里「1公斤腿排桶」現賺201元！披薩＋炸雞省190

清明連假即將到來，「拿坡里」自即日起推出多款優惠方案，其中「大披薩＋6塊炸雞」特價499元，「1公斤腿排桶」特價369元，再送6隻胡椒烤雞翅，讓民眾可以享受大口吃雞的樂趣。

「拿坡里披薩.炸雞」提供有多款披薩與現點現炸的炸雞。即日起至3月31日期間，「大披薩＋6塊炸雞（不指定部位）」，原價689元，優惠價499元，大披薩可挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞，方便民眾搭配變化。