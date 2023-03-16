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拿坡里「1公斤腿排桶」現賺201元！披薩＋炸雞省190

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」，原價689元，優惠價499元。圖／拿坡里提供
拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」，原價689元，優惠價499元。圖／拿坡里提供

清明連假即將到來，「拿坡里」自即日起推出多款優惠方案，其中「大披薩＋6塊炸雞」特價499元，「1公斤腿排桶」特價369元，再送6隻胡椒烤雞翅，讓民眾可以享受大口吃雞的樂趣。

「拿坡里披薩.炸雞」提供有多款披薩與現點現炸的炸雞。即日起至3月31日期間，「大披薩＋6塊炸雞（不指定部位）」，原價689元，優惠價499元，大披薩可挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞，方便民眾搭配變化。

因炸雞衍生而出的「拿坡里炸雞專賣店」，則是自即日起至4月17日期間，針對明星商品「1公斤腿排桶」推出優惠，原價450元，限時特價369元，並再贈送6支胡椒烤雞翅（原價120元），等於現享65折優惠。

「1公斤腿排桶」原價450元，限時特價369元，並再贈送6支胡椒烤雞翅（原價120元）。圖／拿坡里提供
「1公斤腿排桶」原價450元，限時特價369元，並再贈送6支胡椒烤雞翅（原價120元）。圖／拿坡里提供

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