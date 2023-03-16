縮小3倍！「可樂果」化身icash　還有搖晃「沙沙」音效

再過不久就是清明連假啦！還沒有計畫的你，不妨到北海岸的老梅社區看看「綠石槽」，每年春天都會鋪上綠色「地毯」的石槽，今年已經準備好了！還可以結合紫藤、吃海鮮，串成春日小旅行，可要把握機會、別錯過這一年一次的鮮綠盛會囉～

2023-03-16 11:55