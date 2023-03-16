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縮小3倍！「可樂果」化身icash　還有搖晃「沙沙」音效

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
除了還原外包裝袋之外，可樂果icash2.0也附有原尺寸的螺旋餅乾。圖／聯華食品提供
除了還原外包裝袋之外，可樂果icash2.0也附有原尺寸的螺旋餅乾。圖／聯華食品提供

繼推出3倍大的「可樂果擬真抱枕」之後，可樂果即日起再新推出「可樂果icash2.0」，不僅有等比例縮小的袋裝可樂果，還外加一顆原尺寸的螺旋餅乾。同時可樂果也與momo購物網合作推出「可樂果icash經典套組」，原價799元，優惠價599元。

已經熱銷50年的「可樂果」是許多人心中的經典零食。今年可樂果首度與愛金卡合作，將可樂果等比縮小3倍，推出立體造型、高6公分的「可樂果icash2.0」，精緻還原原味可樂果的外包裝，並且內部裝有特殊顆粒，搖晃時會如同實品般發出「沙沙」聲響。同時外加一顆「原尺寸螺旋餅乾」，更添擬真度。每顆299元，限於7-11販售。

對於有意入手的民眾，momo購物網獨家推出「可樂果icash經典套組」，每一套組包含「可樂果icash2.0」、「可樂果擬真抱枕」各一，並且還有4包可樂果（原味48g*2+九層塔48g*2），讓粉絲一次可以蒐集原版、放大版及縮小版，原價799元，優惠價599元，限量1,000組。

momo購物網獨家推出「可樂果icash經典套組」，原價799元，優惠價599元。圖／聯華食品提供
momo購物網獨家推出「可樂果icash經典套組」，原價799元，優惠價599元。圖／聯華食品提供
可樂果推出高6公分、立體造型的「可樂果icash2.0」。圖／聯華食品提供
可樂果推出高6公分、立體造型的「可樂果icash2.0」。圖／聯華食品提供
可樂果icash2.0，重現可樂果的經典包裝。圖／聯華食品提供
可樂果icash2.0，重現可樂果的經典包裝。圖／聯華食品提供

購物網 momo 零食

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