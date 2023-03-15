獨／超人氣「萬客什鍋」台北2號店曝光！地址在這裡

愛吃火鍋的民眾準備好了嗎？來自台中的人氣火鍋店「萬客什鍋」，繼於2021年4月插旗台北後，即將又再於台北中山區開設「長安東店」，現在已經進入裝潢狀態，對於台北民眾而言，未來將增添另一個選擇。

自1994年創立於台中的萬客什鍋，設有青海、國安、崇德、美村、漢口等5間台中門市，並於2021年在台北開設八德店。店內特色就是以個人石頭小火鍋結合創意台菜湯底，提供燒酒雞鍋、剝皮辣椒烏骨雞鍋、爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋等多種特色鍋物，每人消費約300～400元，乃是台中代表性的火鍋名店，常可見到長長的排隊人龍。