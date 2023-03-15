獨／超人氣「萬客什鍋」台北2號店曝光！地址在這裡
愛吃火鍋的民眾準備好了嗎？來自台中的人氣火鍋店「萬客什鍋」，繼於2021年4月插旗台北後，即將又再於台北中山區開設「長安東店」，現在已經進入裝潢狀態，對於台北民眾而言，未來將增添另一個選擇。
自1994年創立於台中的萬客什鍋，設有青海、國安、崇德、美村、漢口等5間台中門市，並於2021年在台北開設八德店。店內特色就是以個人石頭小火鍋結合創意台菜湯底，提供燒酒雞鍋、剝皮辣椒烏骨雞鍋、爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋等多種特色鍋物，每人消費約300～400元，乃是台中代表性的火鍋名店，常可見到長長的排隊人龍。
萬客什鍋首間台北分店靠近捷運南京三民站，開幕後同樣延續超高人氣，總會見到數十人排隊的熱絡場景。至於台北第二間「長安東店」位於長安東路、伊通街口，附近有中山女中、伊通公園等地標，距離「台北犁記」步行也僅1分鐘。新店店面選在三角窗位置，目前已經進入裝潢、徵才狀態，預計開幕之後，也將可舒緩八德店的現有人潮，也增添民眾用餐的新去處。
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