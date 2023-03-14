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麥當勞「麥克雞塊、冰炫風」買1送1 商品券7折起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞針對歡樂送推出優惠方案，包括麥克鷄塊、勁辣香鷄翅等品項，可享「買1送1」。圖／麥當勞提供
麥當勞針對歡樂送推出優惠方案，包括麥克鷄塊、勁辣香鷄翅等品項，可享「買1送1」。圖／麥當勞提供

麥當勞自3月15日起，接連推出「經典甜辣韓風炸鷄腿」、「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」等不同餐點，同時也提供多項限時優惠。其中薯條、蘋果派組合的電子商品券餐組享7折起優惠，另外歡樂送輸入指定代碼，可享麥克鷄塊、經典那堤、勁辣香鷄翅等產品「買1送1」。

麥當勞APP「隨買店取」自3月15日至3月28日期間，推出電子商品券優惠。「薯條（中）＋那堤（冰/熱）」10組，優惠價880元，現省370元；「蘋果派＋那堤（冰/熱）」10組，優惠價770元，現省330元。另外在LINE禮物，也提供「OREO冰炫風買1送1」、「每週三購買麥當勞電子商品券，最高享10% LINE POINTS回饋」的限時限量優惠，活動至3月31日止。

針對歡樂送服務，3月15日至4月18日期間，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「10NUG」，即享「10塊麥克鷄塊、經典那堤（冰/熱）、勁辣香鷄翅」等產品「買1送1」優惠，品項4擇1，每筆訂單限使用1次。

麥當勞 薯條

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