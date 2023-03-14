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麥當勞「草莓冰炫風、優格派」開賣！1+1=89新組合登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞推出全新「1+1 星級點」方案。圖／麥當勞提供
麥當勞推出全新「1+1 星級點」方案。圖／麥當勞提供

麥當勞宣佈，自3月15日至4月18日期間，「經典甜辣韓風炸鷄腿」將限時回歸市場，同時還會搭配BT21超萌包裝。除此之外，麥當勞也將推出「1+1星級點」方案，5款商品搭配飲料，通通89元。另外還有「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」限時登場。

自2020年首度登場的「經典甜辣韓風炸鷄腿」，將於3月15日至4月18日期間限時回歸。「經典甜辣韓風炸鷄腿」標榜使用麥脆鷄腿裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，帶來甜辣兼具的爽口滋味。單點1塊75元，經典套餐215元。同時麥當勞也攜手LINE FRIENDS全球著名IP BT21，推出6款「BT21限定包裝」，包含經典甜辣韓風炸鷄腿外盒2款、麥當勞分享盒2款、中杯冷飲杯及外帶紙袋，增添用餐氣氛。

除了現有的「1+1=$50」方案外，麥當勞自3月15日起推出全新「1+1星級點」，包括有麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、6塊麥克鷄塊、金黃地瓜條以及OREO 冰炫風等5款明星商品，可以搭配經典美式咖啡（冰/熱）、中杯冷飲（含可樂、雪碧、冰紅茶（檸檬風味）、冰紅茶（無糖）、冰綠茶（無糖）等指定飲品，每套89元。

同時麥當勞還將於3月15日起，推出全新粉紅系甜點「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」。「OREO草莓冰炫風」以奶香濃郁的冰淇淋鋪底，搭配OREO餅乾脆片及草莓果醬，擁有酸甜的滋味，限時供應至5月23日，單點65元。「草莓優格雙餡派」則是將粉紅派皮與草莓果醬、優格結合，帶來大人小孩都喜歡的風味，單點45元。

草莓優格雙餡派，單點45元。圖／麥當勞提供
草莓優格雙餡派，單點45元。圖／麥當勞提供
OREO草莓冰炫風，單點65元。圖／麥當勞提供
OREO草莓冰炫風，單點65元。圖／麥當勞提供
麥當勞「經典甜辣韓風炸鷄腿」將於3月15日至4月18日限期回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「經典甜辣韓風炸鷄腿」將於3月15日至4月18日限期回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手LINE FRIENDS著名IP BT21，推出6款BT21限定包裝。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手LINE FRIENDS著名IP BT21，推出6款BT21限定包裝。圖／麥當勞提供
麥當勞3月15日起推出「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」。圖／麥當勞提供
麥當勞3月15日起推出「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」。圖／麥當勞提供
麥當勞3月15日正式推出「1+1 星級點」，每套搭配價89元。圖／麥當勞提供
麥當勞3月15日正式推出「1+1 星級點」，每套搭配價89元。圖／麥當勞提供

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