酸甜果香！杏桃「櫻桃鮮奶油鬆餅、櫻桃奶茶」上桌

繼冬天的草莓季之後，「杏桃鬆餅屋」以「櫻桃」為主題，結合北海道鮮奶油，全新推出「櫻桃北海道鮮奶油厚鬆餅、薄鬆餅」，還有「櫻桃伯爵鮮奶茶」，為甜食愛好者帶來全新的甜酸滋味。

不同於坊間常見的鮮紅糖漬櫻桃，杏桃鬆餅屋本次選用新鮮的黑櫻桃，經糖漬手法處理，保有櫻桃本身的酸甜與脆彈口感。同時還選用酸櫻桃熬煮成酸櫻桃果醬，藉此增添風味。「櫻桃北海道鮮奶油薄鬆餅」即是以富彈性的薄鬆餅，搭配上酸櫻桃果醬、櫻桃鮮奶油、北海道鮮奶油等佐料，還有糖漬黑櫻桃果粒相伴，帶來濃郁的櫻桃香氣，每份280元。