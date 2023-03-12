92折＋抽Dyson！桂冠「巧克榛果碎片冰淇淋大福」開賣
繼去年推出芝麻冰淇淋大福、花生冰淇淋大福等品項後，「桂冠冰菓室」本季再推出「巧克榛果碎片冰淇淋大福」，將巧克力冰淇淋、榛果碎粒相互組合，帶來豐富口感與苦甜滋味。3月31日前，還可享92折悠，並有機會抽中Dyson吸塵器等贈禮。
外皮軟糯、內餡香甜的「大福」是日本代表性的甜點之一。桂冠所打造的「桂冠冰菓室」系列冰品，致力推出療癒消費者日常的四季產品。本次於情人節前夕新推出的「巧克榛果碎片冰淇淋大福」，外層為冰涼的麻糬皮，內餡則是巧克力冰淇淋與榛果碎粒、苦甜巧克力的搭配組合，入口可嚐到濃郁可可香氣，每顆售價59元。除此之外，持續販售中的芝麻冰淇淋大福、花生冰淇淋大福，則是各自以芝麻奶冰與芝麻內餡，或是花生奶冰與花生內餡的搭配，呈現不同的滋味，同樣每顆59元。
即日起至3月31日期間，桂冠線上商城也推出白色浪漫冰品季活動，結帳輸入「LAICE92」可享92折優惠，並可參加「滿1,000現折100」的優惠，下單並有機會抽中Dyson充電式吸塵器SV15等獎品。
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