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炸雞當餅皮！肯德基「超級塔可」每口都是肉 只賣36天
肯德基「超級塔可」終於在台登場了！不同於一般塔可，肯德基所推出的「超級塔可」以100%原塊雞胸肉取代餅皮，搭配上多種配料，創造出多層次的滋味，限時販售36天。活動期間於台北捷運板南線還打造了「超級塔可列車」，參與活動就有機會獲得免費超級塔可套餐。
全台首次亮相的肯德基「超級塔可」，以100%原塊雞胸肉取代傳統墨西哥餅皮肉製成，擁有獨特的U型外觀。內餡則搭配萵苣、番茄丁、墨西哥辣椒以及雙色起司絲，並且淋上多種辛香料製成的塔可美乃滋，創造出澎湃肉感與層次滋味，單點149元，另外還有經典餐、XL套餐、雙人餐、歡聚同樂餐等不同組合，每套165～620元。限於3月13日至4月17日期間供應。
上市期間，台北捷運板南線也打造有「超級塔可列車」。透過手機掃瞄QR code、玩有料拉BAR，就有機會獲得「免費超級塔可套餐」等多種優惠。即日起至3月27日期間，「PK雙饗卡APP」也推出多款會員好康，登入抽超值優惠券5折起，還可再抽Apple Watch、PK點數100點等好禮。
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