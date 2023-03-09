炸雞當餅皮！肯德基「超級塔可」每口都是肉 只賣36天

肯德基「超級塔可」終於在台登場了！不同於一般塔可，肯德基所推出的「超級塔可」以100%原塊雞胸肉取代餅皮，搭配上多種配料，創造出多層次的滋味，限時販售36天。活動期間於台北捷運板南線還打造了「超級塔可列車」，參與活動就有機會獲得免費超級塔可套餐。

全台首次亮相的肯德基「超級塔可」，以100%原塊雞胸肉取代傳統墨西哥餅皮肉製成，擁有獨特的U型外觀。內餡則搭配萵苣、番茄丁、墨西哥辣椒以及雙色起司絲，並且淋上多種辛香料製成的塔可美乃滋，創造出澎湃肉感與層次滋味，單點149元，另外還有經典餐、XL套餐、雙人餐、歡聚同樂餐等不同組合，每套165～620元。限於3月13日至4月17日期間供應。