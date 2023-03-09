快訊

把握好天氣！冷氣團周日報到 最冷時間點下探10度

澤倫斯基邀訪烏克蘭 麥卡錫速拒絕：沒有空白支票明白嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

炸雞當餅皮！肯德基「超級塔可」每口都是肉 只賣36天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「超級塔可」標榜以100%原塊雞胸肉取代餅皮，帶來層次口感。圖／肯德基提供
「超級塔可」標榜以100%原塊雞胸肉取代餅皮，帶來層次口感。圖／肯德基提供

肯德基「超級塔可」終於在台登場了！不同於一般塔可，肯德基所推出的「超級塔可」以100%原塊雞胸肉取代餅皮，搭配上多種配料，創造出多層次的滋味，限時販售36天。活動期間於台北捷運板南線還打造了「超級塔可列車」，參與活動就有機會獲得免費超級塔可套餐

全台首次亮相的肯德基「超級塔可」，以100%原塊雞胸肉取代傳統墨西哥餅皮肉製成，擁有獨特的U型外觀。內餡則搭配萵苣、番茄丁、墨西哥辣椒以及雙色起司絲，並且淋上多種辛香料製成的塔可美乃滋，創造出澎湃肉感與層次滋味，單點149元，另外還有經典餐、XL套餐、雙人餐、歡聚同樂餐等不同組合，每套165～620元。限於3月13日至4月17日期間供應。

上市期間，台北捷運板南線也打造有「超級塔可列車」。透過手機掃瞄QR code、玩有料拉BAR，就有機會獲得「免費超級塔可套餐」等多種優惠。即日起至3月27日期間，「PK雙饗卡APP」也推出多款會員好康，登入抽超值優惠券5折起，還可再抽Apple Watch、PK點數100點等好禮。

肯德基「超級塔可XL套餐」，內含超級塔可、咔啦脆雞、脆薯、原味蛋撻、可樂等品項，每套245元。圖／肯德基提供
肯德基「超級塔可XL套餐」，內含超級塔可、咔啦脆雞、脆薯、原味蛋撻、可樂等品項，每套245元。圖／肯德基提供
「超級塔可」於3月13日至4月17日期間限時販售。圖／肯德基提供
「超級塔可」於3月13日至4月17日期間限時販售。圖／肯德基提供

肯德基 套餐 板南線

延伸閱讀

辣到飆淚！德州美墨炸雞新品「三養火辣雞翅」，酥脆炸雞裹滿辣雞醬，挑戰你對辣的想像

墨西哥人也給過！肯德基傳推海外爆紅「炸雞塔可」，酥脆炸雞夾入清爽配料超滿足

連續14天吃爆它！「拿坡里生日慶」：大披薩不限口味、6塊炸雞只要229元，爽吃還能省百元

肯德基「肉桂吉拿棒」限時回歸！一份涮嘴不夠嗑，網被推坑：吃爆

相關新聞

炸雞當餅皮！肯德基「超級塔可」每口都是肉 只賣36天

肯德基「超級塔可」終於在台登場了！不同於一般塔可，肯德基所推出的「超級塔可」以100%原塊雞胸肉取代餅皮，搭配上多種配料...

摩斯「炸雞睡袋」又來了！限量5個 只送不賣

曾於網路上掀起旋風的摩斯「和風炸雞睡袋」來了！自3月6日起參與摩斯漢堡的指定任務，就有機會抽中「和風炸雞睡袋」，讓摩斯炸...

Seiko新表秀日本4大傳統工藝、行家瞄準首款兩地時間潛水表

SEIKO集團的Grand Seiko將在本月底的Watches & Wonders推出新作，因此Seiko便提前在日前，採取線上模式，公開今年度的系列新腕表。聚焦於品牌投身製表110周年，所以Presage系列呈現4款展現日本傳統工藝的表款；Prospex系列則有首款GMT兩地時區腕表問世。而同屬Prospex系列的還有以登山家植村直己曾配戴表款，進行復刻並重新詮釋的版本。

禾浩辰接代言人猛秀結實「麒麟臂」 變身台版水行俠男友力滿點！

男星禾浩辰雖然情場失意，但事業運依舊夯，近期接下了流行腕表品牌希奧朵拉（THEODORA’S）的代言人工作，形象廣告曝光。只見禾浩辰化身台版「水行俠」秀出結實肌肉的「麒麟臂」，男友力滿點，更讓粉絲看了口水直流。

黃色iPhone 14、14 Plus來了！PChome 24h購物3月10日限量開放預購

Apple於3月8日公布iPhone 14、iPhone 14 Plus的春季新色「黃色」，PChome 24h購物為全...

小米攜手徠卡打造影像旗艦！Xiaomi 13 Series重磅登台

小米2月26日在西班牙巴塞隆納舉辦全球產品發表會，首度將攜手影像戰略夥伴「徠卡」打造的攝影旗艦Xiaomi 13 Ser...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦