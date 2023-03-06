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限時5天買1送1 7-ELEVEN全台開賣經典原味「珍珠奶茶」
珍奶控注意！手搖飲店最經典熱賣、甚至紅到國外的「珍珠奶茶」現在24小時都喝得到了，7-ELEVEN瞄準超過10億珍珠奶茶商機，宣布自3月8日起於全台門市推出CITY PEARL「珍珠奶茶」，嚴選紅茶以黃金比例融合、搭配佛手柑柑橘香氣，打造獨家全新伯爵紅茶風味，更首度導入軟Q原味黑珍珠，復刻記憶中的珍珠奶茶風味。
7-ELEVEN自2019年將CITY系列現調飲品拓展出「CITY PEARL」全新珍珠品牌，積極導入全門市販售，並於同年率零售通路之先推出「黑糖珍珠撞奶」，至今已創下超過4千萬杯佳績，近期草莓季推出「春日莓好氣泡珍珠」，上市首周即突破10萬杯，都顯示民眾對珍珠飲品的熱愛。
觀察到民眾最愛的還是最經典的「黑珍珠」，特別研發具冬瓜清香的軟Q原味黑珍珠，獨家搭配以全新伯爵紅茶風味為基底、茶味濃厚還帶點佛手柑柑橘香氣調製成的奶茶，讓大家24小時想喝珍奶都可以立刻走到巷口7-ELEVEN解癮。
歡慶新品上市，7-ELEVEN串聯線上線下推出限時優惠，OPEN POINT APP行動隨時取自3月8日至3月12日連續5天每日推出「珍珠奶茶」買1送1限量優惠；3月8日至3月21日限時2週活動期間，「珍珠奶茶」更可享每杯嚐鮮價49元，珍奶控別錯過嚐鮮機會。
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