10年「滿穗台菜」熄燈！招牌「水果料理」成絕響

台菜餐廳又少一間！位於台北松江南京的「滿穗台菜」近日貼出公告，指出由於公司營運方向調整，自2月28日起結束營業，並且謝謝民眾對於滿穗台菜10年以來的支持與愛護。

滿穗台菜主打將水果料理融入台菜的創意料理，提供金牌吊燒雞、紅酒羊肩排、蒜香排骨等菜色，還有芭樂鮮蝦鬆、菠蘿咕咾蝦球、奇異果炒牛肉、蓮霧鮮蝦球等創意水果菜肴，獲得許多民眾青睞，在google獲得超過1,400則評論，平均4.0顆星。