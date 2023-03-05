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10年「滿穗台菜」熄燈！招牌「水果料理」成絕響
台菜餐廳又少一間！位於台北松江南京的「滿穗台菜」近日貼出公告，指出由於公司營運方向調整，自2月28日起結束營業，並且謝謝民眾對於滿穗台菜10年以來的支持與愛護。
滿穗台菜主打將水果料理融入台菜的創意料理，提供金牌吊燒雞、紅酒羊肩排、蒜香排骨等菜色，還有芭樂鮮蝦鬆、菠蘿咕咾蝦球、奇異果炒牛肉、蓮霧鮮蝦球等創意水果菜肴，獲得許多民眾青睞，在google獲得超過1,400則評論，平均4.0顆星。
其實滿穗台菜在去年就已經釋出結束營業的消息，並呼籲民眾把握機會、訂購熄燈前的最後一次年菜。在2月28日時，滿穗已正式熄燈，結束10年的歷史，公告中並表示，持餐券者，可保留並沿用於台北養心茶樓，以原購買價金全額抵用消費。許多網友對此感到不捨，表示「好可惜喔」、「不想面對這件事」。除了滿穗之外，位於同棟大樓的姐妹品牌「養心茶樓」與「NOZOMI」則是因內部整修，將暫停營業至3月31日為止。
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