應援中華隊「一年免費吃拉麵」！一風堂限時推強棒麵

第五屆世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日起在台中洲際棒球場登場，一風堂也推出系列應援活動，包括3月起全台一風堂店鋪限定一個月期間推出「強棒麵」，結合雞湯與豚骨湯混合湯頭，加上稍粗的中華麵條，以及快炒後的豐富蔬菜及海鮮配料，冠以「強棒麵」之名，希望透過每一碗拉麵傳達力量，期許中華隊場場揮出勝利的全壘打。

為鼓勵台灣球迷對經典賽的參與，一風堂於2月已先抽出三組幸運顧客，分別贈送荷蘭對中華及古巴對中華場次門票，其中更包含兩張荷蘭對中華場次之內野熱區門票。

此外，3月8日至12日A組賽事舉辦期間，一風堂天天推出不同的祭品文活動，只要鎖定台灣一風堂官方FB或IG粉專賽前發出的限時動態，當天比賽有達到祭品文條件，隔天憑截圖即可兌換祭品文中的贈品如炸雞、加麵免費、薯條及甜點等。

只要中華隊前進東京複賽，一風堂再加碼抽出拉麵護照，得獎者可享一年內多碗拉麵免費吃的好康，只要來店消費並填寫用餐滿意度調查問卷即有機會抽獎。