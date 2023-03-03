日本機場人力不足 虎航飛大阪夏季航班「晚變早」異動

國境開放民眾瘋出國，其中又以日本為國人不少人首選，但受日本機場人力不足影響，台灣虎航針對大阪夏季航班飛行時間異動，主要為晚上航班異動為早上航班，影響時間自3月26日至10月28日，將視當地人力恢復情形調整。虎航表示，受影響訂單可選擇全額退款、轉信用帳戶、前後14天同航線免費改期等3種方案。

疫後各國開放搶觀光客，但受限日本機場人力不足，不少飛往日本航班陸續受影響，台灣虎航通知，針對夏季大阪航班飛行時間異動，提供全額退款、轉信用帳戶、免費改期等方案，並強調將盡力協調時間，以不取消航班為前提，減低旅客旅程不便。

有民眾抱怨，晚上航班被改為早上等同被迫少一天旅遊時間；有人表示，清明連假不少安排出國的民眾恐首當其衝。另有民眾認為，若假期充裕，開放免費改期也可將回程時間往後延一天，同樣可玩好玩滿。

據了解，大阪機場24小時營運，但人力缺口疫後無法這麼快恢復，主要為晚班人力不足，因此虎航目前異動航班多被改到早上，也就是原先「晚去晚回」航班可能被改為「早去早回」。至於日本其他航點則視情況因應，目前仍未有異動通知。