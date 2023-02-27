聽新聞
test
0:00 / 0:00
白帶魚正肥！4間「白帶魚料理」 配咖哩、豬排上桌
肥美的「白帶魚」是許多饕客喜愛的鮮美海味。慕里諾餐飲集團本次集結旗下的「鳥丈爐端燒」、「勝政豬排」、「勝勢豬排」與「泰迪農園咖哩」等4個品牌，共同以白帶魚為主角，推出一系列期間限定的料理，包括有奶油白帶魚燒、酥炸白帶魚咖哩等不同選擇。
白帶魚外型扁平細長，身長約100公分，表皮還帶有銀白色的「銀脂」，肉質細緻綿密還帶有豐富油脂香氣。慕里諾本次選用由宜蘭南方澳捕撈上岸的新鮮白帶魚，透過不同的處理手法，帶來異趣的風味變化。
「鳥丈爐端燒」本次以推出「炭烤白帶魚捲」，將白帶魚保留魚皮後捲起後炭烤，並僅以鹽巴調味，忠實呈現白帶魚的香氣，每份100元。「酥炸明太子白帶捲」則是將白帶魚捲起紫蘇葉、明太子醬，最後再包覆天婦羅麵衣酥炸，色澤充滿層次，每份260元。「奶油白帶魚燒」以奶油燒方式烹調，滑順中帶有酥脆口感，每份280元。
「泰迪農園咖哩」提供有新宿風咖哩、濃郁帝國風咖哩等不同口味的咖哩，讓消費者依喜好搭配主食。本次推出的「酥炸白帶魚咖哩」，將白帶魚肉捲起後沾裹麵衣酥炸而成，可以直接品嚐魚肉的脆嫩口感，也可以搭配上咖哩醬一同享用，每份360元。另外「勝勢豬排」推出了「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」，每份460元；「勝政豬排」則提供「白帶魚捲腰內豬排套餐」，每份420元，讓民眾享受豬排與白帶魚組合的滋味。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言