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白帶魚正肥！4間「白帶魚料理」 配咖哩、豬排上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
勝政「白帶魚捲腰內豬排套餐」，420元。圖／慕里諾餐飲提供
勝政「白帶魚捲腰內豬排套餐」，420元。圖／慕里諾餐飲提供

肥美的「白帶魚」是許多饕客喜愛的鮮美海味。慕里諾餐飲集團本次集結旗下的「鳥丈爐端燒」、「勝政豬排」、「勝勢豬排」與「泰迪農園咖哩」等4個品牌，共同以白帶魚為主角，推出一系列期間限定的料理，包括有奶油白帶魚燒、酥炸白帶魚咖哩等不同選擇。

白帶魚外型扁平細長，身長約100公分，表皮還帶有銀白色的「銀脂」，肉質細緻綿密還帶有豐富油脂香氣。慕里諾本次選用由宜蘭南方澳捕撈上岸的新鮮白帶魚，透過不同的處理手法，帶來異趣的風味變化。

「鳥丈爐端燒」本次以推出「炭烤白帶魚捲」，將白帶魚保留魚皮後捲起後炭烤，並僅以鹽巴調味，忠實呈現白帶魚的香氣，每份100元。「酥炸明太子白帶捲」則是將白帶魚捲起紫蘇葉、明太子醬，最後再包覆天婦羅麵衣酥炸，色澤充滿層次，每份260元。「奶油白帶魚燒」以奶油燒方式烹調，滑順中帶有酥脆口感，每份280元。

「泰迪農園咖哩」提供有新宿風咖哩、濃郁帝國風咖哩等不同口味的咖哩，讓消費者依喜好搭配主食。本次推出的「酥炸白帶魚咖哩」，將白帶魚肉捲起後沾裹麵衣酥炸而成，可以直接品嚐魚肉的脆嫩口感，也可以搭配上咖哩醬一同享用，每份360元。另外「勝勢豬排」推出了「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」，每份460元；「勝政豬排」則提供「白帶魚捲腰內豬排套餐」，每份420元，讓民眾享受豬排與白帶魚組合的滋味。

勝勢「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」，460元。圖／慕里諾餐飲提供
勝勢「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」，460元。圖／慕里諾餐飲提供
鳥丈推出「炭烤白帶魚捲」、「酥炸明太子白帶捲」、「奶油白帶魚燒」等不同主題餐點。圖／慕里諾餐飲提供
鳥丈推出「炭烤白帶魚捲」、「酥炸明太子白帶捲」、「奶油白帶魚燒」等不同主題餐點。圖／慕里諾餐飲提供
泰迪農園咖哩推出的「酥炸白帶魚咖哩」，每份360元。圖／慕里諾餐飲提供
泰迪農園咖哩推出的「酥炸白帶魚咖哩」，每份360元。圖／慕里諾餐飲提供

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