白帶魚正肥！4間「白帶魚料理」 配咖哩、豬排上桌

肥美的「白帶魚」是許多饕客喜愛的鮮美海味。慕里諾餐飲集團本次集結旗下的「鳥丈爐端燒」、「勝政豬排」、「勝勢豬排」與「泰迪農園咖哩」等4個品牌，共同以白帶魚為主角，推出一系列期間限定的料理，包括有奶油白帶魚燒、酥炸白帶魚咖哩等不同選擇。

白帶魚外型扁平細長，身長約100公分，表皮還帶有銀白色的「銀脂」，肉質細緻綿密還帶有豐富油脂香氣。慕里諾本次選用由宜蘭南方澳捕撈上岸的新鮮白帶魚，透過不同的處理手法，帶來異趣的風味變化。

「鳥丈爐端燒」本次以推出「炭烤白帶魚捲」，將白帶魚保留魚皮後捲起後炭烤，並僅以鹽巴調味，忠實呈現白帶魚的香氣，每份100元。「酥炸明太子白帶捲」則是將白帶魚捲起紫蘇葉、明太子醬，最後再包覆天婦羅麵衣酥炸，色澤充滿層次，每份260元。「奶油白帶魚燒」以奶油燒方式烹調，滑順中帶有酥脆口感，每份280元。