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天母「新葡苑」改裝登場 4款點心搶先吃現享86折起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
蒜香菠菜餃，每份3入原價160元，特價138元。圖／新葡苑提供
蒜香菠菜餃，每份3入原價160元，特價138元。圖／新葡苑提供

天母大葉高島屋5樓的全新風格生活樓層，自2月24日起開始試營運，也為在地帶來豐富的美食能量。原本位於12樓的「新葡苑 大葉高島屋店」本次即調整至5樓，並打造適合家庭客群的全新空間。慶祝重新改裝開幕，天母店還提供雞湯鮮竹捲、蒜香菠菜餃等4款點心，並享86折起的限定優惠價，讓天母居民搶先嘗鮮。

「新葡苑」以上海本幫菜為主打，並提供中華點心、港式飲茶與經典的中華料理，包括京式片皮鴨、金磚燒肉、三杯牛腩筋煲都是明星菜色。重新開幕的大葉高島屋店，佔地126坪，規劃158席座位，並迎合天母消費習慣，設計多組5～6人座半開放式包廂，方便讓小家庭用餐也能保有隱密感，另還有4間包廂供客人使用。

為慶祝改裝開幕，大葉高島屋店率先推出多款料理。其中「雞湯鮮竹捲」由腐皮捲變化而來，將腐皮包入鮮蝦、豬肉丁與多種蔬菜，跟著雞上湯蒸製而成，每份3入原價190元，特價168元。「蒜香菠菜餃」則是選用當季盛產的菠菜，搭配炸蒜酥、鮮蝦餡包裹在半透明的水晶皮中，滋味爽口，每份3入原價160元，特價138元。除此之外，還有「西米焗布丁」、「養生杏仁茶」同步登場，原價各為100、135元，特價88、118元。

西米焗布丁、養生杏仁茶，原價各為100、135元，特價88、118元。圖／新葡苑提供
西米焗布丁、養生杏仁茶，原價各為100、135元，特價88、118元。圖／新葡苑提供
雞湯鮮竹捲，每份3入原價190元，特價168元。圖／新葡苑提供
雞湯鮮竹捲，每份3入原價190元，特價168元。圖／新葡苑提供

天母 大葉高島屋

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