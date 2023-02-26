竹東星巴克3月1日開幕！用這張卡連續31天享第2杯半價

連鎖咖啡店星巴克看好新竹縣竹東鎮商機，竹東杞林門市預定於3月1日上午9點正式開幕，並推出系列優惠活動。3月1日至7日連續7天，除凡原價點購氮氣冷萃咖啡系列兩杯，相同容量／冰熱／口味的飲料，即享第二杯半價優惠；凡原價點購新鮮現烤（Baked Fresh Here Now）系列糕點3個，也可獲贈限定品項乙個。

此外，自3月1日至31日連續31天，憑「竹東杞林隨行卡」至星巴克竹東杞林門市購買兩杯容量／冰熱／口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠；單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價、乙杯支付半價），並限當場一次領取；優惠品項依門市實際數量為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

自3月1日至31日期間於星巴克竹東杞林門市，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個；當日單筆消費滿3000元發票，即可獲得星巴克多功能摺疊桌乙個；於星巴克竹東杞林門市購買紙本飲料券乙本，即可獲得福兔提袋乙個（價值450元）及兔年紅包袋乙組（價值150元），可累贈，數量有限，贈完為止。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

◎星巴克竹東杞林門市

．門市地址：新竹縣竹東鎮中山路48號