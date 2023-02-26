竹東星巴克3月1日開幕！用這張卡連續31天享第2杯半價
連鎖咖啡店星巴克看好新竹縣竹東鎮商機，竹東杞林門市預定於3月1日上午9點正式開幕，並推出系列優惠活動。3月1日至7日連續7天，除凡原價點購氮氣冷萃咖啡系列兩杯，相同容量／冰熱／口味的飲料，即享第二杯半價優惠；凡原價點購新鮮現烤（Baked Fresh Here Now）系列糕點3個，也可獲贈限定品項乙個。
此外，自3月1日至31日連續31天，憑「竹東杞林隨行卡」至星巴克竹東杞林門市購買兩杯容量／冰熱／口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠；單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價、乙杯支付半價），並限當場一次領取；優惠品項依門市實際數量為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
自3月1日至31日期間於星巴克竹東杞林門市，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個；當日單筆消費滿3000元發票，即可獲得星巴克多功能摺疊桌乙個；於星巴克竹東杞林門市購買紙本飲料券乙本，即可獲得福兔提袋乙個（價值450元）及兔年紅包袋乙組（價值150元），可累贈，數量有限，贈完為止。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
◎星巴克竹東杞林門市
．門市地址：新竹縣竹東鎮中山路48號
．門市電話：（03）510-3837
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言