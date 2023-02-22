冰淇淋第2杯半價 COLD STONE「草莓系新品」限定登場

隨著草莓季即將進入尾聲，COLD STONE自2月24日起，限時推出期間限定的「優格美莓」與「草玫格格」，另外還有「草莓愛優」於7-ELEVEN複合店COLD STONE專區亮相。慶祝新品上市，2月24日起連續5天，還有中杯以上冰淇淋「第2杯半價」的優惠，也有針對白色情人蛋糕、桶冰等不同優惠方案。

2月24日至4月20日限時販售的「優格美莓」，使用草莓優格冰淇淋為基底，滋味清爽不膩，並拌入草莓與水果脆麥片，再放上內餡滿滿的奶油泡芙，有著微酸微甜的風味，每杯160元起。「草玫格格」則是選用草莓冰淇淋，拌入無任何添加物的純玫瑰花泥，點綴上奶油鬆餅餅乾，奶香濃郁並有著酥脆口感，每杯160元起。

7-ELEVEN複合店COLD STONE專區同步推出草莓優格冰淇淋新品「草莓愛優」，選用草莓優格冰搭配「草莓雷神巧克力」，堆疊出酸爽滋味，每杯109元，自即日起至4月18日期間供應。活動期間的「每週一到週四」，草莓愛優、草莓優格冰淇淋單球可享「單杯折20元」優惠。

慶祝新品上市，2月24日至2月28日期間，連續5天享中杯以上冰淇淋「第2杯半價」。3月3日至3月23日期間，享指定系列蛋糕9折／會員88折。3月17日當天，酷聖石直營門市享Mine/Ours桶裝買1送1；7-ELEVEN複合店COLD STONE專區享Mine桶買1送1。