肯德基「肯愛地球杯」登場！限量5000組再送3張飲料券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「肯愛地球杯」每個199元，並附贈不鏽鋼吸管和吸管刷。圖／肯德基提供
「肯愛地球杯」每個199元，並附贈不鏽鋼吸管和吸管刷。圖／肯德基提供

「減塑」已經成為全球重要的永續行動。肯德基自即日起至2月28日期間，於全台門市推出「肯愛地球杯」，採用品牌代表色與領結圖案，讓環保隨身帶著走。PK雙饗卡會員透過APP購買，還可額外加贈3張冷飲兌換券。

為落實政府政策，肯德基自去年6月起已開始提供「自備飲料杯現折5元」的優惠。肯德基台大店也在5月底便開始參與「台北市循環杯環保外帶」示範服務，12月起擴大至10家門市參與減塑循環杯環保外帶服務，並提供內用環保杯服務。

此次限時限量推出的「肯愛地球杯」，外型使用經典品牌紅的設計，並且搭配肯德基爺爺招牌的領結圖樣。環保杯內層採用304不鏽鋼，杯身杯底採防滑設計，可承受-20℃～120℃的溫度範圍，具保溫、保冰雙功能，兼具時尚與實用性。隨杯並附贈不鏽鋼吸管和吸管刷，可減少塑膠使用。

「肯愛地球杯」每個售價199元，全台共計限量5,000個，使用PK雙饗卡App於PK會員專區購買，還會額外贈送3張「冷飲兌換券」專屬優惠。

「肯愛地球杯」採品牌色設計，並可見到領結元素。圖／肯德基提供
「肯愛地球杯」採品牌色設計，並可見到領結元素。圖／肯德基提供

肯德基 吸管

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