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小資族攻略！7-ELEVEN「家庭號飲品、麵包」兩大抗漲活動開跑

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
小資族、學生開學攻略！7-ELEVEN最新麵包、鮮乳兩大抗漲活動開跑。圖／7-ELEVEN提供
小資族、學生開學攻略！7-ELEVEN最新麵包、鮮乳兩大抗漲活動開跑。圖／7-ELEVEN提供

力拼抗漲免跑超市量販，7-ELEVEN自即日起祭出麵包、鮮乳兩大抗漲活動，讓精打細算的小資族與剛開學的學生族群能買得更精省。

7-ELEVEN表示，自去年設立「家庭號專區」以來，就近採買需求比往年增逾2成，其中又以鮮奶、優酪乳、豆漿等購買率最高；並且不只是小家庭的客層會到超商購買家庭號飲品，因市場上手搖飲料價格攀升，許多上班族也會在辦公室附近的7-ELEVEN門市採買一週份量的鮮乳、茶飲，節省支出。

即日起至3月7日7-ELEVEN集結家庭號飲品推出單件95折優惠，OPEN POINT會員還可再加贈點數，換算下來平均73～89折優惠。像是瑞穗鮮乳930ml原價92元，單件95折後優惠價87元，還能再回饋7點OPEN POINT點數，等於只要80元；瑞穗鮮乳大容量1,858ml原價179元，95折後再回饋10點OPEN POINT點數，現省19元。

7-ELEVEN長期藉由超值早餐優惠等飲料搭餐活動，提供多元商品選擇，最低45元的銅板價就能享有咖啡搭配餐點的超值套餐。7-ELEVEN平均一年可賣出超過2億個麵包、販售上百款的麵包品項，從經典口味的台式鹹甜麵包、歐式餐包到下午茶必備的鬆餅皆有愛好者。

為回饋消費者支持，7-ELEVEN即日起至2月22日限時4天於中南部地區3,400間門市限定展開指定麵包「麵包主打星2入50元」活動，等同於一天可省下10元至20元的餐費，指定品項包含「菱格香菠蘿麵包」、「起酥肉鬆麵包」、「海鹽羅宋」、「卡士達」等8項人氣商品，還有近期超夯韓式「蒜蒜包」，以究極湯種的軟歐麵包體，加入在地精選蒜頭及細緻柔滑的奶油乳酪，療癒十足。

此外，7-ELEVEN也將自2月22日至3月21日接續於中南部地區限定門市展開麵包指定品項第2件69折的超殺優惠。

7-ELEVEN自去年設立「家庭號專區」以來，就近採買需求比往年增逾2成。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自去年設立「家庭號專區」以來，就近採買需求比往年增逾2成。圖／7-ELEVEN提供
小資族、學生開學攻略！7-ELEVEN最新麵包、鮮乳兩大抗漲活動開跑。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN長期藉由超值早餐優惠等飲料搭餐活動，提供多元商品選擇，最低45元的銅板價就能享有咖啡搭配餐點的超值套餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN長期藉由超值早餐優惠等飲料搭餐活動，提供多元商品選擇，最低45元的銅板價就能享有咖啡搭配餐點的超值套餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN平均一年可賣出超過2億個麵包、販售上百款的麵包品項。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN平均一年可賣出超過2億個麵包、販售上百款的麵包品項。圖／7-ELEVEN提供

麵包 手搖飲料

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