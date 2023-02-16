草莓無限吃到飽！6個草莓控必去的「韓國草莓天堂」

許多民眾前往韓國旅遊時，都喜歡趁機品嚐酸甜的「草莓」。韓國觀光公社近期公佈6處值得推薦的「韓國草莓景點」，包括有韓國最大草莓產地的草莓節、草莓自助吃到飽、草莓農場等不同項目，讓民眾可以盡情品嚐韓國草莓的滋味。

【2023論山草莓節】

忠清南道論山是韓國最大的草莓產地，每年也會舉辦盛大的草莓慶典。第25屆的論山草莓節，預計將於今年3月8日至3月12日期間登場，同時也是新冠肺炎後，睽違4年後再度舉行面對面的活動。現場將提供採草莓體驗、販售草莓、草莓甜點咖啡廳等活動，今年還有「直昇機搭乘體驗」。

【JW Marriott首爾東大門廣場飯店】

JW Marriott首爾東大門廣場飯店由主廚嚴選King's Berry、萬年雪、竹香、Vitaberry共4種高級韓國草莓，製成各色甜點與飲料，提供高品質的「草莓自助吃到飽」。其中巨無霸草莓「King's Berry」是一般草莓2倍大小；「萬年雪」則呈淡粉色；「竹香」是由潭陽郡農協技術中心開發出的品種，讓民眾可以享受到大小與顏色不同的韓國草莓。時間至4月30日止

【首爾Dragon City】

首爾Dragon City建構從論山產地直送的供應系統，確保民眾可以品嚐得到新鮮香甜的草莓。於諾富特套房飯店所規劃的「草莓自助吃到飽」，採用當天送達的新鮮草莓製成甜點，讓顧客能一邊欣賞南山風景，一邊享用可頌麵包、烤布蕾等25種草莓甜點，盡情享受甜美的休息時光。現場還提供現做燉海鮮、生拌牛肉拌飯等韓國料理，讓人能在此享受飽足的一餐。活動時間至4月16日為止。

【華克山莊飯店＆渡假村】

華克山莊以最具代表性的韓國草莓「雪香草莓」為主角，透過西式甜點的手法，為顧客提供「雙人草莓甜點套餐」，套餐內包含澳洲傳統甜點林明頓蛋糕，以及配上莓果醬的義式奶酪，還有放入新鮮草莓的法式可麗餅，加入滿滿莓果的莓果夏洛特蛋糕等共12種甜點。此外，也有草莓冰、草莓氣泡蘇打等眾多單點餐點。活動至4月30日止。

【首爾君悅飯店】

首爾君悅飯店選用在智異山陽光照耀下生長的慶尚南道山清郡的草莓，提供「下午茶草莓自助吃到飽」。因日照量充足而格外香甜的山清草莓，化為草莓地瓜歐培拉蛋糕、草莓優格慕思等夢幻粉色甜點。配上茶或咖啡，更顯美味。下午茶限時為1.5小時，可在時限內盡情享用各色草莓甜點。時間至3月12日為止。

【草莓體驗農場Cloud Berry】