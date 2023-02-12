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獨／一中商圈人氣義麵「沐」熄燈！ No.1「煙花女」成絕響
喜愛義大利麵的台中民眾，未來恐將少一處好選擇了。位於台中一中商圈内的人氣義大利麵餐廳「沐Muweichai」，乃是關鍵字「台中煙花女」的搜尋冠軍，但近期宣布，即將於2月28日結束營業，為4年多的營業時光劃下句點。粉絲也感嘆「太震驚了」、「會懷念的煙花女」
藏身在巷弄間、老闆個性十足的「沐」主打義大利麵，其中又以「煙花女義大利麵」系列最為招牌，包括有招牌海鮮煙花女義大利麵、特級咸香厚切培根煙花女義大利麵等品項，另外還有帕達諾起司奶油煙燻鮭魚海鮮義大利麵、血腥瑪麗特濃蕃茄義大利麵等選擇，價格多落在200元出頭，同時店內也有特製調飲。儘管沐的空間不大，但是仍然融入許多創作元素與巧思，其中不乏老闆本身的幽默感。目前在Google地圖中，共獲得超過350則評價，平均4.7顆星。
儘管地點隱密，但沐是許多台中民眾的口袋名單，並是許多網友心中「台中必吃的煙花女義大利麵」，還成為google上「台中煙花女義大利麵」的關鍵字搜尋榜首，連香港媒體都曾前來報導。但是近期官方發布公告，表示將於2月28日結束營業，公告中還指出「老闆不想再煮麵了」。不過公告也表示，「有意開店的，不管有沒有經驗，想延續沐的煙花女技術與口味，讓以後想吃煙花女的沐粉成為你的收入，有興趣都可來談」。隨著公告出爐，網友也表示「以後看不到老闆罵奧客了」、「全台最好吃的義大利麵要沒有了」、「我要哭了」。
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