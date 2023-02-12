獨／一中商圈人氣義麵「沐」熄燈！ No.1「煙花女」成絕響

喜愛義大利麵的台中民眾，未來恐將少一處好選擇了。位於台中一中商圈内的人氣義大利麵餐廳「沐Muweichai」，乃是關鍵字「台中煙花女」的搜尋冠軍，但近期宣布，即將於2月28日結束營業，為4年多的營業時光劃下句點。粉絲也感嘆「太震驚了」、「會懷念的煙花女」

藏身在巷弄間、老闆個性十足的「沐」主打義大利麵，其中又以「煙花女義大利麵」系列最為招牌，包括有招牌海鮮煙花女義大利麵、特級咸香厚切培根煙花女義大利麵等品項，另外還有帕達諾起司奶油煙燻鮭魚海鮮義大利麵、血腥瑪麗特濃蕃茄義大利麵等選擇，價格多落在200元出頭，同時店內也有特製調飲。儘管沐的空間不大，但是仍然融入許多創作元素與巧思，其中不乏老闆本身的幽默感。目前在Google地圖中，共獲得超過350則評價，平均4.7顆星。